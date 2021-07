DMO, faire et vivre autrement le tourisme sur l’île de Djerba

Repositionner Djerba sur le marché touristique de voisinage et à l’international, promouvoir son patrimoine immatériel et désaisonnaliser son tourisme, ce sont là les objectifs de l’organisme de gestion et de promotion de l’île, ” DMO Djerba “.

Le directeur exécutif du DMO Djerba, Hamda Abdellaoui, également professionnel du secteur, revient sur le rôle et les différentes missions de cet organisme, dont le lancement officiel, prévu ce samedi 10 juillet, a été reporté, en raison de la dégradation de la situation sanitaire dans le pays.

Le DMO Djerba fait partie de tout un projet de refonte de tourisme tunisien dont le programme “Tounès Oujhatena”

Quand la TAP lui demande de présenter le concept DMO Djerba, Hamda Abdellaoui souligne: “Le DMO (Destination, Mangement, Organisation) est un organisme de gestion et de promotion d’une destination touristique. Très répandu dans des pays comme le Canada, les Etats-Unis, la Suisse ou encore les Pays-Bas, le DMO se propose de regrouper les opérateurs touristiques en partenariat public-privé, avec les autorités concernées, en vue de promouvoir une région et de faire connaître ses spécificités et son patrimoine matériel”.

Il a été créé en février 2021 avec pour objectif de “fédérer des prestataires indépendants (hôtels, hébergements alternatifs, restaurants, agences de voyages…) et les principales fédérations professionnelles dans le secteur du tourisme en partenariat avec l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC) et les trois municipalités de Djerba, dans le cadre d’un partenariat public-privé”.

Il s’agit donc de “repositionner l’île sur le marché de voisinage et international, diversifier ses produits touristiques et désaisonnaliser son tourisme”, dit-il.

“Le DMO Djerba est soutenu par le secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO) et la fondation Swiss Contact. Nous avons fait appel à cette dernière, étant donnée son expertise et son savoir-faire dans ce domaine”.

Pourquoi un organisme de gestion de la destination Djerba?

“Notre modèle touristique est devenu obsolète. Il ne répond ni aux exigences des consommateurs, ni à celles des opérateurs. Depuis une dizaine d’années, les villes tunisiennes, en l’occurrence Djerba, ont perdu une grande partie de leur rayonnement en tant que destinations touristiques, et même, lorsqu’elles attirent des touristes, c’est uniquement durant les vacances scolaires et estivales. En dehors de ces saisons, il n’y a quasiment, pas d’activités, ce qui explique le départ de la main d’oeuvre, laquelle déserte le secteur. Plus aucune personne n’accepte aujourd’hui, de travailler trois ou quatre mois seulement par an.

C’est pour parer à cette problématique, que nous avons décidé de lancer ce deuxième DMO consacré à l’île de Djerba, dont le bureau est situé aujourd’hui, à Houmt Souk, chef lieu de l’île…

“Le DMO a également pour objectif de renouveler l’image de l’île, en intégrant toutes les offres de tourisme, notamment balnéaires, sportives, culturelles, patrimoniales, de repos, de loisirs, de santé, etc. Nous souhaitons rompre avec l’image d’une destination exclusivement, balnéaire”.