Le secrétaire général de l’union tunisienne générale du travail (UGTT) Nouredine Taboubi a déclaré jeudi que les parties intervenantes n’ont pas interagi positivement et explicitement avec le processus du dialogue national proposé par la centrale syndicale pour faire sortir le pays de la crise actuelle, précisant que des tentatives de récupération de cette initiative ont été même enregistrées, causant la paralysie quasi totale des structures de l’état.

S’exprimant à l’ouverture du congrès extraordinaire non électif de l’UGTT qui se tient jeudi et vendredi à Sousse, Taboubi a affirmé qu’il était nécessaire de “stopper cette hémorragie” partant du constat que le régime politique et le processus électoral sont inappropriés vu les spécificités de l’expérience démocratique en Tunisie et constituent un obstacle devant la crise politique que traverse le pays.

Il a rappelé que l’initiative du dialogue national qui a été présentée au président de la république impose à tout les acteurs politiques d’assumer pleinement leur responsabilité morale et juridique et de s’assoir à la table du dialogue ou de passer aux élections anticipées qui doivent être précédées par un amendement de la constitution et du code électoral ainsi que des législations sur les partis et les associations .

Taboubi a fait porter la responsabilité de la dégradation de la situation dans le pays aux dirigeants au pouvoir qui durant ces quatre années, n’ont tenu aucune promesse lançant des slogans utopiques faute de programmes concrets et de visions claires pour introduire des réformes dans le pays.

Par ailleurs, il a déploré le non achèvement de la cour constitutionnelle sur fond de tractations politiques et de positionnement ainsi que les agissements des députés au sein de l’ARP appelant à l’autonomie du pouvoir judiciaire et son rôle dans l’application équitable de la loi au service des justiciables et de l’intérêt général.