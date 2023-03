“L’ Union européenne s’inquiète de la détérioration de la situation économique et politique de la Tunisie et redoute un effondrement du pays”, a déclaré, lundi, Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de la réunion du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères, Borrell a averti que “l’effondrement de la Tunisie entraînerait la recrudescence des flux migratoires, ce qui aura, selon lui, un impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région MENA et des deux rives de la méditerranée”.

Le chef de la diplomatie européenne a estimé que la situation est “très grave”, en Tunisie, appelant à aider ce pays qui représente un partenaire de l’UE.

Josep Borell a, dans ce contexte, affirmé avoir chargé deux membres du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères de se rendre en Tunisie pour ” évaluer la situation et soumettre un rapport afin de permettre à l’Union européenne d’orienter ses mesures”.

Pour Borrell, la mise en oeuvre des réformes structurelles est tributaire du respect de la loi et des droits de l’homme. Il a ajouté que le président de la République Kaïs Saïed doit conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).