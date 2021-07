Un groupe de 32 jeunes créatifs, individus et entités de sept pays arabes notamment de la Tunisie, jettent des passerelles entre la culture, la citoyenneté et les territoires locaux, grâce au soutien de All-Around Culture, un programme régional co-financé par l’Union européenne.

L’une des composantes du programme, la Youth-Led Cultural and Civic Initiatives (YLCCI), qui a officiellement démarré en avril 2021, vise à accroître l’accès à la culture et à initier un dialogue interculturel à travers des projets artistiques communautaires, collaboratifs et mis en contexte.

Plus de 377 candidatures ont été reçues en l’espace de deux mois seulement d’appel à projet ; la demande de support pour des projets culturels était donc indéniable. Des jeunes ayant entre 18 et 35 ans venant d’Algérie, d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine, de Tunisie et de la diaspora libyenne et syrienne ont soumis leurs projets créatifs en vue d’entrer dans la sélection du YLCCI.

” Le YLCCI a répondu à une réalité que nous avons pu esquisser à partir des évaluations des besoins et des leçons apprises des programmes précédents “, explique Mohab Saber, le coordinateur de All-Around Culture, le programme qui sert d’ombrelle au YLCCI, ajoutant : ” Notre objectif principal consiste à favoriser un écosystème culturel vital, spécialement dans les régions défavorisées, et à nourrir la diversité et le dialogue entre l’ensemble des acteurs culturels de la région. ”

Implémenté par l’association tunisienne “L’Art Rue” qui opère dans le cœur de la médina de Tunis, le YLCCI est conduit par la conviction que la culture et la citoyenneté vont main dans la main pour provoquer un changement durable.

” L’action culturelle – dans son sens large – constitue l’essence de notre association. Nous croyons vraiment dans le pouvoir des connections entre les hommes et de la sensibilisation créative pour provoquer un développement socio-économique et un changement positif “,explique Camille Hoeltzel, chargée de la surveillance et de la coopération de projets à L’Art Rue.

L’association a sélectionné 32 projets provenant du bassin diversifié de l’architecture, de la géographie, des productions audio-visuelles, de la mode durable ou des propositions d’écriture créative, qui mettent l’accent sur la collaboration, la contextualisation et la durabilité.

” Plutôt que de nous limiter à distribuer des subventions, notre objectif consiste à soutenir réellement et à renforcer les jeunes esprits créatifs de la région en leur donnant le temps et les moyens pour faire naître des projets durables et collaboratifs qui sont profondément enracinés dans leur contexte et environnement “, explique Camille.

A travers une approche unique en deux phases – une allocation de recherche qui s’étend d’avril à octobre 2021 et une phase de production qui débute en 2022 -, YLCCI vise à renforcer des jeunes venant des sept pays sélectionnés du monde arabe pour construire des projets créatifs de A à Z.

” Ces ressources leur donnant l’opportunité – en passant par le temps qui leur est accordé, le support technique et la guidance, aussi-bien que la subvention – de réfléchir, façonner et produire les projets qui pourront avoir le plus grand impact sur leur communauté. C’est pourquoi la phase de recherche est indispensable “, souligne Camille.

Ce point de vue est fortement appuyé par les participants, qui se plaignent du manque d’attention accordé à la recherche théorique dans la région.

Mohsen Bchir, un Tunisien de 27 ans sélectionné pour son projet photo documentaire sur l’environnement,” Thirst Republic “, explique : ” Il n’existe pas beaucoup de programmes qui fournissent du soutien durant la phase de recherche, bien que ce soit la phase la plus cruciale. ”

Deux mois seulement après le coup d’envoi, Mohsen affirme avoir ” repensé, recadré et refaçonné son projet entièrement “.

Ingénieur biologique de formation, le jeune Tunisien a passé presque trois années aux Etats-Unis, dont deux dans un master en Beaux-Arts à la Washington State University. ”

J’ai toujours aimé combiner techniques et technologies, spécialement celles que l’on s’attendrait le moins à voir ensemble comme la biotechnologie et la photographie ou la microbiologie, la technologie audio et la réalité augmentée. ”

Avec ” Thirst Republic “, Mohsen veut attirer l’attention du grand public et des décideurs sur les défis de l’eau auxquels doivent faire face les habitants de Nefza, un village retiré du nord de la Tunisie, à travers un documentaire photo combinant art, microbiologie et réalité augmentée.

” Quand j’ai visité les différents villages autour du barrage de Nefza, j’ai réalisé combien leurs réalités et leurs besoins étaient différents de ce que j’imaginais. Le fait d’avoir le temps – et l’argent – pour interagir véritablement avec les habitants m’a réellement aidé à affiner ma recherche et la pousser plus loin. “.

All-Around Culture est un programme collaboratif et interconnecté de quatre années dont le but est de favoriser un écosystème culturel vital ainsi qu’un environnement actif pour une inclusion économique et sociale de jeunes dans sept pays à travers le monde arabe. Le programme est co-financé par l’Union Européenne sous le domaine ” Partenariats internationaux “, Programme to Support Youth and Culture in the Southern Neighbourhood.

All-Around Culture est constitué de 5 composantes réalisées sur une période de 4 ans. Le Youth-Led Cultural and Civic Initiatives constitue l’une de ces composantes mise en œuvre par L’Art Rue. L’Art-Rue est une organisation à but non lucrative créée en 2006 au cœur de la médina de Tunis. Elle travaille à fabriquer des espaces artistiques et à concevoir des projets artistiques et citoyens avec et pour les populations du territoire, comme vecteur de développement social, économique, culturel et éducationnel.