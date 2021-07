Trois bachelières du village “SOS” Al-Mahres dans le gouvernorat de Sfax, ont été honorées ce mercredi matin par le ministre de l’éducation, Fathi Sellaouti, lors de sa visite dans la région.

Sabrine Ben Chaâbène (Bac technique), Hayet Tlili (Bac économie gestion) et Amal Najaii (Bac économie gestion) ont été admises à la session principale du baccalauréat 2021.Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a loué les efforts de tout le personnel dans cet établissement et de l’ensemble de la famille éducative dans la région de Sfax qui continue à enregistrer de très bons résultats à chaque session du baccalauréat. (Taux de réussite de 64,53% pour Sfax 2 et 64,36% pour Sfax 1).

Fathi Sellaouti a souligné que la science et le savoir restent la solution à tous les défis et crises que connaît la Tunisie, appréciant l’atmosphère de joie, de bonheur et d’espoir qui s’est dégagée des résultats de la session principale du baccalauréat ces jours-ci, à un moment où la Tunisie traverse une crise sociale, économique et sanitaire difficile et où sa population ressent de la tristesse et de la peur.

Il a ajouté que l’un des points positifs dans cette circonstance difficile est le taux de réussite général enregistré au baccalauréat (44,30%), exprimant son espoir que les résultats de l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base (9e année) et du concours d’accès aux collèges pilotes (6ème année) apportent plus de joie aux familles tunisiennes.

Lors de sa visite au village, le ministre de l’Education a été informé des programmes d’éducation et de formation destinés aux enfants de cet établissement scolaire et social. Il a visité les deux terrains de football récemment aménagés avec l’appui de la société civile, et a pris connaissance du contenu de l’accord de coopération signé récemment entre le commissariat régional de l’éducation Sfax 1 et le village SOS.

Cette convention comprend de nombreux axes liés aux aspects éducatifs, aux activités culturelles et sportives, ainsi qu’aux activités visant à faciliter l’intégration des enfants du village dans la vie socioprofessionnelle et économique.