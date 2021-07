Des mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du coronavirus ont été décidées mardi au cours d’un conseil ministériel restreint à la Kasbah, présidé par le chef du gouvernement Hichem Mechichi dont notamment l’autorisation de 840 contrats de prestation de services supplémentaires dans les hôpitaux de campagne et la signature demain d’un accord permettant l’acquisition de mille concentrateurs d’oxygène.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, ce conseil ministériel a décidé de signer un accord permettant l’acquisition de 3 millions 581 mille doses de vaccin Johson and johson à dose unique, hors de l’initiative COVAX et de consacrer un crédit urgent et supplémentaire de 300 millions de dinars du budget de l’état pour le financement du secteur de la santé publique.

Il a également été décidé de payer les contrats de prestations de service avec le ministère de la santé dans une semaine et d’appeler les caisses sociales à déployer un effort supplémentaire pour financer le secteur public de la santé publique au cours de cette période.