Les voyages discrétionnaires au Canada pour des raisons facultatives, y compris à des fins touristiques ou récréatives, ne sont pas autorisés, annonce lundi , la compagnie nationale TUNISAIR.

Le transporteur national fait savoir que suite aux décisions du gouvernement Canadien relatives aux nouvelles exigences obligatoires visant les voyageurs à destination du Canada, il incombe aux voyageurs de s’assurer qu’ils peuvent entrer au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur les critères d’admissibilité, il faut consulter le site Web du gouvernement du Canada, voyage.gc.ca. Les conditions d’acceptation des passagers à destination de Montréal sont comme suit :

1-Tous les voyageurs âgés de 5 ans ou plus qui se rendent au Canada, doivent fournir un résultat à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19.

Le résultat du test doit être négatif et réalisé dans les 72 heures du vol prévu d’un voyageur à destination du Canada, soit positif et réalisé au moins 14 jours, mais au plus 90 jours avant la date prévue du vol, et à condition qu’il n’ait plus de symptômes. Le voyageur qui ne présente pas de résultat de test pendant l’une des périodes de validité, se verra refuser l’embarquement, à moins qu’il satisfasse à l’une des rares exceptions.

2-Outre le test moléculaire de la COVID-19 avant le départ, les voyageurs sont également, tenus de subir un test moléculaire sur la COVID-19 à leur arrivé au Canada. En attendant les résultats des tests d’arrivé, ils devront commencer leur quarantaine dans un établissement d’hébergement approuvé par le gouvernement pour une période de trois jours, à leurs frais.

Les voyageurs doivent réserver et payer à l’avance leur hébergement avant leur arrivé au Canada. Aussi, le numéro de référence de la réservation doit être soumis via ArriveCan, lorsque le voyageur soumet numériquement ses coordonnées et son plan de quarantaine approprié. ArriveCAN est accessible sous forme d’application mobile qu’il est possible de télécharger sur Google Play ou dans l’App Store d’Apple ou en ouvrant une session en ligne.

Une preuve de réservation prépayée devra être présentée à leur arrivée au Canada. Les voyageurs sont passibles d’amendes pouvant atteindre 3 000 $, s’ils arrivent au Canada sans réservation d’hôtel prépayée.

3-Tous les voyageurs doivent respecter la période de quarantaine obligatoire de 14 jours, commençant le jour de leur arrivée au Canada, et doivent être en mesure de démontrer comment ils prévoient s’y conformer pendant leur séjour au Canada. Le non respect de la quarantaine obligatoire peut entraîner une peine d’emprisonnement et/ou une amende.

Avant d’embarquer sur le vol à destination du Canada, les conditions, à quelques exceptions prés sont les suivantes:

Dans les 72 heures précédant l’arrivée au Canada, tous les voyageurs prenant un vol à destination du Canada doivent fournir des renseignements exacts sur leur voyage et leurs coordonnées, leur itinéraire de voyage pour les 14 jours précédant leur arrivée au Canada, le numéro de référence de la réservation pour leur hébergement prépayé, un plan de quarantaine adapté et une auto-évaluation des symptômes de la COVID-19.

Pour soumettre ces renseignements, les voyageurs doivent utiliser ArriveCAN, avant de monter à bord.

Les voyageurs doivent être prêts à prouver qu’ils ont soumis leurs renseignements par voie électronique, en montrant leur reçu ArriveCAN, à un agent des services frontaliers à leur arrivé au Canada. Les voyageurs qui ne soumettent pas les renseignements requis par voie électronique avant de monter à bord d’un avion, pourraient faire l’objet de mesures coercitives, qui peuvent aller jusqu’à une amende. De plus amples renseignements sont disponibles sur : Canada.ca/ArriveCAN.

Les voyageurs devront répondre à quelques questions simples relatives à leur santé de manière sincère. Fournir des réponses fausses ou trompeuses peut entraîner une amende maximale de 5 000 $.

Avant de monter à bord, les voyageurs doivent se soumettre à une vérification de leur état de santé et de leur température. Cette vérification consiste à répondre à quelques questions simples, auxquelles ils doivent répondre de façon sincère. Si leur température est supérieure à 38 °C, ils ne seront pas autorisés à monter à bord de l’aéronef ou de tout autre aéronef à destination du Canada pendant une période de 14 jours.

Les voyageurs âgés de six ans et plus doivent être munis d’un masque qui couvre la bouche, le nez et le menton. Le masque doit être porté pendant tout le voyage, afin d’éviter la propagation accidentelle de la COVID-19 par les gouttelettes respiratoires. Il convient de noter que dans le cas d’enfants âgés de deux à cinq ans, l’adulte responsable de l’enfant doit tout de même veiller à ce qu’un masque soit mis à la disposition de l’enfant avant l’embarquement et doit, dans la mesure du possible, encourager l’enfant à le porter. Si un voyageur ne respecte pas l’obligation de porter un masque, il risque une amende pouvant atteindre 5 000 $.

Les voyageurs doivent également, être informés qu’ils peuvent être soumis à des mesures provinciales ou territoriales à leur destination. Ils doivent s’assurer qu’ils sont bien informés de toute exigence de santé publique locale.