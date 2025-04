La Tunisie et le Canada ont signé, ce vendredi, un mémorandum d’entente pour lancer un projet quinquennal visant à renforcer la formation dans les domaines de l’économie verte et de la lutte contre le changement climatique.

Financé par le gouvernement canadien et l’organisation Colleges and Institutes Canada (CICan), avec l’appui du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce projet, baptisé « Instituts supérieurs des sciences appliquées et de la technologie pour une économie verte et inclusive », s’étendra jusqu’au 31 mars 2030.

Selon un communiqué du ministère, le projet a pour objectif d’améliorer l’employabilité des diplômés tunisiens dans les secteurs liés à la transition écologique et de renforcer la qualité des formations universitaires grâce à une approche inclusive, intégrant les questions de genre et les besoins économiques locaux. Les instituts partenaires bénéficieront de formations en pédagogie adaptée, entrepreneuriat vert, recherche appliquée et innovation écologique, en mettant un accent sur la lutte contre le changement climatique.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, Mondher Belaïd, de l’ambassadrice du Canada à Tunis, Lorraine Diguer, ainsi que de plusieurs responsables universitaires.

À cette occasion, les deux parties ont évoqué les perspectives de coopération entre universités tunisiennes et canadiennes, notamment en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes.