Le ministère des Affaires étrangères réunit le Groupe d’amitié tuniso-américaine à l’Assemblée

Une séance de travail entre des députés et membres du Groupe d’amitié parlementaire Tunisie/Etats-Unis et deux représentants du ministère des Affaires étrangères s’est déroulée jeudi 1er juillet 2021 à Tunis.

Les députés Leila Haddad et Abdallah Hrizi, respectivement vice-président et membre du Groupe d’amitié Tunisie/Etats-Unis, ont souligné l’importance de l’aide économique américaine et de l’appui des Etats-Unis, notamment encourager les investissements et promouvoir la destination Tunisie.

Ils ont appelé à développer les échanges commerciaux et à écouler les produits tunisiens, en particulier les produits agricoles, sur le marché américain. Ils ont évoqué les multiples défis de la Tunisie en cette conjoncture, surtout sur les plans économique et sanitaire.

Pour eux “soutenir l’économie tunisienne, c’est contribuer au soutien de sa démocratie naissante”.

De leur côté, les deux responsables des Affaires étrangères ont salué l’appui des Etats-Unis au processus de transition démocratique en Tunisie.

Ils ont, en outre, évoqué les différents volets de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines militaire et sécuritaire et en matière de lutte antiterroriste.

Dans ce sens, il a été soulevé la question de l’Académie de la sûreté nationale à Enfidha, en cours de construction, avec le soutien financier des Etats-Unis.

Selon les deux responsables, le développement de la coopération économique et l’attractivité des investissements américains restent tributaires de la stabilité sécuritaire et de la réussite du processus démocratique en Tunisie.

Les participants ont convenu de la nécessité de tenir une séance de travail avec l’ambassadeur des Etats-Unis pour examiner les moyens de promouvoir les relations bilatérales.

Ils ont aussi décidé d’organiser une rencontre, à distance, avec les élus américains, membres du groupe parlementaire Tunisie/Etats-Unis.