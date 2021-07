Le PDG du CEPEX, Chiheb Ben Ahmed, a reçu, dans la matinée de jeudi 1er juillet 2021, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro; visite de travail qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à donner une nouvelle dynamique au partenariat tuniso-européen, surtout que la Covid-19 a refaçonné les pratiques des affaires, particulièrement à l’échelle internationale. C’est ce qu’on lit dans un communiqué du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Ben Ahmed a évoqué avec son hôte un certain nombre de pistes de coopération avec la délégation de l’Union européenne en Tunisie. Ces pistes intéressent des projets communs visant l’accompagnement rapproché des PME et leur mise à niveau dans l’intégralité de la chaîne de valeur, afin de mieux répondre aux nouvelles exigences des marchés internationaux en matière d’adoption des dispositions de l’économie verte, de l’économie circulaire, de la digitalisation à outrance et enfin pour mieux se préparer à saisir les opportunités qu’offrent les pays européens qui privilégieront désormais le nearshoring et les circuits courts d’approvisionnement.

Pour ce faire, il a été évoqué le programme Insadder mis en œuvre par la BERD et qui vise, entre autres, à accompagner un pool de 100 entreprises exportatrices tunisiennes aussi bien en amont – accompagnement opérationnel et financement des certifications – qu’en aval, par la prospection des marchés et la mise en valeur des produits par le marketing et la promotion.

Il a été convenu d’élaborer un plan d’actions commun qui stipule les axes collaboratifs pour un appui plus efficace et plus pertinent du secteur privé dans sa quête des marchés d’exportation.