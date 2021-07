“Ensemble pour des vacances en toute sécurité”, c’est le slogan du programme des vacances en sécurité qui débute jeudi 1er juillet et se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août 2021n.

Elaboré par l’Observatoire national de la sécurité routière avec plusieurs partenaires, ce programme vise à réduire de 30% le nombre de décès provoqués par les accidents de la route par rapport au taux enregistré au cours de la même période, sur les trois dernières années.

Le programme vise aussi à réduire le nombre de décès liés à l’excès de vitesse, de 30% également comparé au taux enregistré ces trois dernières années.

Dans un communiqué publié mercredi, l’observatoire a estimé que la réalisation de ces objectifs est possible en conjuguant tous les efforts régionaux et nationaux et en se basant sur trois axes principaux pour faire face aux principales causes des accidents de la route. Ceux-ci sont essentiellement provoqués par l’excès de vitesse, l’usage du téléphone portable pendant la conduite et le non-port de la ceinture de sécurité.

L’Observatoire national de la sécurité routière a élaboré un plan de communication pour le programme Vacances en sécurité pour cette année qui consiste à transmettre un message rassurant au citoyen, mettre en avant les côtés préventif et répressif ainsi que les particularités régionales.

Ce programme sera exécuté en collaboration, notamment, avec l’Observatoire national de l’information, la formation, la documentation et les études sur la sécurité routière, l’Office national de la protection civile, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires locales et de l’Environnement.