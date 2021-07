Le ministre tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, a rencontré, mercredi 2021 à Brindisi, la vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Marina Sereni, dans le cadre de sa participation aux réunions des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tiennent les 29 et 30 juin à Matera en Italie.

A cette occasion, ils ont affirmé la solidité des relations bilatérales entre les deux pays à tous les niveaux et leur volonté commune de les renforcer et les diversifier, face aux difficultés socio-économiques que traverse la Tunisie, lesquelles ont été aggravées par les répercussions de la pandémie de COVID-19.

Kooli s’est dit satisfait du niveau atteint par la coopération bilatérale entre les deux pays durant la dernière décennie, notamment dans les domaines économique et financier, exprimant son attachement à la renforcer dans ce contexte où la Tunisie a besoin d’être davantage soutenue.

De son côté, Sereni a affirmé l’engagement de son pays à poursuivre son soutien à la Tunisie à l’échelle bilatérale et internationale et dans le cadre de l’Union européenne, afin qu’elle puisse faire face aux difficultés actuelles.

Elle a également souligné la disposition de son pays à soutenir les programmes de réformes que le pays envisage de lancer ainsi que sa transition économique.

Par ailleurs, Kooli a rencontré ses homologues des pays du G20; rencontres qui ont été axées sur les pistes de renforcement des relations économiques avec ces pays pour les périodes actuelle et post-covid-19.

Accorder de l’importance aux aspects logistiques…

En outre, le ministre a participé à une conférence organisée par le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) sur ” Le rôle de la logistique dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et les crises humanitaires et sanitaires futures “.

Il a, à ce titre, souligné l’importance d’accorder aux aspects logistiques relatifs au domaine sanitaire dans les pays en développement, une plus grande importance et un plus grand soutien dans le cadre de la coopération internationale.

L’Italie a succédé, en novembre dernier, à l’Arabie saoudite à la tête du G20. Elle en préside actuellement la 16ème s ession. Le sommet du G20 se tiendra les 30 et 31 octobre 2021, à Rome.