Le ministère des Technologies de la communication appelle, dans un communiqué publié mardi 29 juin 2021,à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des activités du secteur des technologies de la communication dans les gouvernorats et les délégations où le confinement sanitaire général a été décrété.

Le ministère rappelle que ce secteur est vital à la continuité des services fournis aux citoyens et aux entreprises. Il s’agit entre autres des services financiers et sociaux de l’Office national des postes et les services de télédiffusion. S’y ajoutent ceux des entreprises opérant dans le secteur des télécommunications dont les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d’accès internet et les distributeurs des cartes de recharge mobile et fixe.

La liste du ministère des TIC porte aussi sur les services fournis par les centres d’appel, les centres de données et les centres d’assistance outre ceux fournis par les entreprises de transfert des services en dehors du pays d’origine.

Il s’agit par ailleurs, des entreprises technologiques dont l’activité est orientée vers l’export, des sociétés d’assistance dans les domaines de l’informatique, de la sécurité informatique, de la certification électronique et de fréquences, des sociétés chargées de sécuriser les locaux administratifs et techniques des organismes du secteur et de celles chargées de leur désinfection.