Les meilleures universités classées dans le QS Top 100 sont désormais facilement accessibles grâce au partenariat entre l’UTC et NCUK.

Cet évènement privé s’est tenu sur le campus de l’UTC situé à la Soukra et a accueilli plusieurs intervenants dont Son Excellence l’Ambassadeur Edward Oakden CMG, le Président de l’UTC Monsieur Khaldoun Ben Taarit, la Directrice des programmes NCUK à l’UTC Madame Sheryl Meyer, le Président de NCUK Professeur John Brewer, le Directeur Adjoint Monsieur Andrew Straughan et le Directeur Académique Adjoint Monsieur Nico Decourt. Des invités du gouvernement tunisien, du Board of Advisors de l’UTC et d’autres ambassades ont assisté à l’événement.

L’UTC a organisé, le jeudi 24 juin, une cérémonie de lancement du partenariat UTC – NCUK sur le splendide campus universitaire de l’UTC à La Soukra.

UTC – NCUK: Admission Garantie aux Meilleures Universités Anglophones

L’UTC – Université Tunis Carthage a été choisie comme la première et l’unique université en Tunisie à devenir le partenaire du NCUK (Northern Consortium of United Kingdom Universities), un consortium d’universités de renommée mondiale dédié à donner aux étudiants internationaux un accès garanti aux meilleures universités dans le monde. Ce nouveau partenariat soutient l’engagement de l’UTC à accroître l’accès à un enseignement international de qualité dans la région en rendant accessible l’enseignement supérieur de haute qualité dans les meilleures universités britanniques et internationales. Il sera aussi financièrement abordable à plus d’étudiants en Tunisie et dans la région.

Ce programme donne aux étudiants de l’UTC-NCUK la possibilité de poursuivre leurs études dans plus de 45 universités classées situées dans des pays tels que le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis.

“Notre partenariat visionnaire avec NCUK propose des programmes internationaux de haute qualité et financièrement accessibles à un plus grand nombre d’étudiants en Tunisie et dans la région.” a déclaré le Président de l’UTC, Khaldoun Ben Taarit.

« Je suis fier de déclarer que NCUK est un groupe initialement fondé par 16 universités britannique de premier plan, dédiées à offrir aux étudiants internationaux un accès garanti aux universités ce qui va les aider à réussir une fois sur place. Ces universités comprennent de nombreuses institutions classées – QS Top 100 – telles que University of Manchester, University of Bristol, Queen Mary University of London, University of Exeter, University of Alberta – Canada, University of Western Australia and University of Auckland.

Je suis également ravi du soutien que le Royaume-Uni apporte au gouvernement tunisien à travers du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Banque Mondiale (TEEP et PREFAT), Second Chance Education et le projet de langue anglaise et de compétences générales en partenariat avec le British Council. L’année dernière, et malgré le contexte pandémique, British Council a offert des possibilités de formation à plus de 5 000 enseignants d’anglais de l’enseignement primaire. Nous sommes très fiers de la collaboration fructueuse avec le gouvernement tunisien, en particulier dans l’éducation, un secteur prioritaire pour la communauté internationale et pour mon pays, le Royaume-Uni. Le lancement de ce partenariat entre l’UTC et NCUK répond aux besoins du marché de l’emploi demandés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour une meilleure employabilité des jeunes tunisiens.

Cet événement intervient à un moment où les jeunes tunisiens passent leurs examens de fin d’année et nous profitons de cette occasion pour féliciter le gouvernement tunisien pour sa réussite à garder les élèves sur les bancs de l’école et de maintenir le passage des examens nationaux à temps », a déclaré Son Excellence Edward Oakden CMG, Ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie.

Universités prestigieuses

Le programme prépare non seulement les étudiants de l’UTC à accéder à des universités prestigieuses du monde entier, mais 85% de ceux qui participent à ce programme accèdent à une université internationale qui figure dans le TOP 100 du « QS World University Rankings ». Ces universités comprennent, entre autres, the University of Manchester, the University of Bristol, the University of Leeds, the University of Sheffield, University of Alberta – Canada, University of Western Australia, University of Auckland, and Queen Mary University of London.

Diplômes internationaux reconnus :

Les programmes UTC-NCUK sont conçus pour préparer les étudiants à réussir dans les universités du monde entier. Ils s’appuient sur un accompagnement personnalisé des étudiants, d’excellents professeurs tunisiens et internationaux et une solide réputation existant depuis 30 ans. Les étudiants peuvent choisir parmi trois programmes :

International Foundation Year (IFY) – Année Préparatoire Internationale : L’IFY est un diplôme conçu avec des partenaires universitaires afin de préparer les bacheliers à leur admission en licence. En plus des connaissances académiques, l’International Foundation Year offre aux étudiants une formation spécialisée en anglais, ainsi que des compétences linguistiques qui représentent une partie essentielle de leur cursus. Cette combinaison unique aide les étudiants à entrer dans l’université de leur choix et à poursuivre leur future carrière. Quatre parcours IFY seront proposées à l’UTC : Ingénierie et technologie Médecine et sciences de la santé Gestion et management Sciences humaines et sociales



Pre-Master’s Preparation (PMP) – Programme Pré-Master : Développé avec des partenaires universitaires, le PMP donne un accès garanti à un diplôme de Master. C’est une solution complète pour les étudiants souhaitant obtenir leur master au Royaume-Uni ou dans un autre pays, comme les États-Unis et l’Australie.

International Year One and Year Two – Première et Deuxième Année Internationale : Les étudiants peuvent suivre les deux premières années du Bachelor britannique de leur choix à l’UTC en Tunisie, puis poursuivre leur dernière année au Royaume-Uni.

Pour plus d’informations sur ces nouveaux programmes UTC-NCUK à l’Université Tunis Carthage, visitez le site web de l’UTC ou envoyez un email à admission@utctunisie.com