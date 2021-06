Prolongation de la période de nominations pour le Prix Al-Sumait d’un million de dollars américains

Le Prix koweïtien Al-Sumait pour le développement en Afrique annonce une extension jusqu’à la mi-août 2021 pour la réception des nominations à sa récompense dans le domaine de la santé.

La décision de prolonger le délai vient des répercussions de la pandémie de Covid-19 et des difficultés qui en découlent pour les chercheurs, les centres de recherche et les organisations de santé d’Afrique.

La catégorie Santé inclut, entre autres, les initiatives, programmes et projets de recherche dans les domaines suivants :

– le combat contre les maladies prédominantes en Afrique, tout particulièrement concernant le cycle 2021 d’utilisation de cadres de travail et de programmes efficaces pour la résolution de crises sanitaires comme le SARS (la Covid-19), et les maladies zoonotiques infectieuses ;

– la mise à disposition de personnel médical pour les systèmes de santé nationaux (médecins, ambulanciers et infirmiers), de médicaments, et d’équipement médical et pharmaceutique, le développement des capacités nationales en matière de recherche médicale, d’éducation et de personnel médical, la modernisation et l’entretien des bâtiments médicaux nationaux ;

– le développement de politiques de santé nationales et la mise en place efficace de celles-ci.

Les candidats éligibles incluent les organisations et les institutions de recherches dont les initiatives et les programmes ont contribué de façon significative à la résolution des difficultés que rencontre l’Afrique dans le domaine de la santé ainsi que des chercheurs de talents, nominés par leurs institutions et leurs pairs.

Les critères du Prix Al-Sumait ainsi que le formulaire de candidature sont accessibles à : www.AlSumaitPrize.org/nominations

Pour accéder au formulaire de nomination pour le prix, veuillez visiter : www.KFAS.formstack.com/forms/AlSumait2021

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter le bureau des prix à l’adresse e-mail suivante : alsumaitprize@kfas.org.kw

