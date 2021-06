Le mouvement Ennahdha invite le gouvernement à tout mettre en oeuvre pour lutter contre la Covid-19 et stopper sa propagation, appelant à l’intensification des campagnes de vaccination et à la mise en place des hôpitaux de campagne dans les régions les plus touchées du pays.

Le parti s’est dit “préoccupé” par la détérioration de la situation sanitaire dans nombre de régions, disant craindre un effondrement des services de la santé, particulièrement dans les régions de l’intérieur.

Dans une déclaration publiée, mercredi, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement a souligné l’impératif de sensibiliser l’opinion publique face à la gravité de la situation et de fournir la prise en charge nécessaire aux personnes impactées par les restrictions liées au coronavirus.

“Il est nécessaire de faciliter l’acheminement des aides apportées par les Tunisiens à l’étranger en simplifiant les procédures administratives”, a-t-il préconisé.

Ennahdha a, par ailleurs, appelé les activistes de la société civile à appuyer les efforts de l’Etat et à organiser les campagnes de sensibilisation afin d’endiguer la propagation de la pandémie.

Sur le plan politique, Ennahdha a souligné le besoin de promouvoir la coopération et la solidarité entre les différentes institutions de l’Etat, les partis politiques et les organisations nationales.

“Le dialogue sans conditions et sans exclusion est le seul moyen de sortir le pays de la crise sanitaire, financière et sociale”, insiste le mouvement.