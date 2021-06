Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, en marge de sa participation à la réunion ministérielle Berlin II sur la Libye, avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

L’entrevue a porté sur les relations stratégiques et les liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis ainsi que sur les moyens de les consolider dans les divers domaines, indique le département des Affaires étrangères.

Ils également parlé des prochaines échéances bilatérales, en particulier la mobilisation des ressources financières nécessaires pour la Tunisie dans le cadre des négociations avec les institutions financières internationales, dont le Fonds monétaire international.

Les principales questions régionales et internationales ont elles aussi figuré dans lors de cet entretien. Ils ont souligné leur détermination à soutenir le processus politique en Libye et leur attachement à sa stabilité.

Blinken a, dans ce sens, exprimé la disposition des Etats-Unis à soutenir davantage la Tunisie et à son expérience démocratique. Et de son côté, Jerandi a salué l’appui constant apporté par les Etats-Unis à la Tunisie à tous les plans, notamment sécuritaire, économique et financier.

Il a invité le secrétaire d’Etat à se rendre en Tunisie dans les plus brefs délais pour renforcer davantage les relations de coopération et prospecter de nouvelles opportunités de partenariat.

Tous les acteurs de la région et, pour la première fois, le gouvernement de transition libyen se sont réunis, au niveau des ministres des Affaires étrangères, mercredi 23 juin 2021 à Berlin, pour un nouveau sommet qui vise à pacifier la Libye et garantir la tenue d’élections en fin d’année.