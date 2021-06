La Cité des sciences à Tunis organise, du 7 au 10 juillet 2021, une école d’été en sciences spatiales ” Space for Kids ” destinée aux élèves âgés de 10 à 12 ans, a déclaré, mercredi à la TAP, la responsable scientifique de la cité spécialisée en astronomie, Iman Titouhi.

Selon la responsable, la cité a constaté que les enfants portent un vif intérêt aux sciences spatiales à travers leur interaction avec les activités organisées et les missions spatiales dans le monde, qui ont été couronnées de succès.

Elle a rappelé que l’intérêt des enfants pour les sciences provient de l’évolution de l’exploration spatiale menées dans le monde, notamment à travers le lancement du premier satellite tunisien, ” Challenge 1 ” en mars 2021, ainsi que le développement des missions spatiales qui a augmenté de 120% au cours de la dernière année avec le lancement de plus de 1 270 satellites, a-t-elle dit.

En ce qui concerne le thème de l’école d’été, la responsable a souligné qu’elle abordera la manière d’échapper à l’attraction terrestre ainsi que les missions et découvertes spatiales. ” La planète Mars sera adoptée comme sujet d’étude “, a-t-elle ajouté .

Titouhi a fait savoir que les élèves réaliseront, pendant les cours pratiques, une maquette d’un engin spatial et que des expériences sur la vie des astronautes seront présentées, avec la participation de la société africaine de géomatique.

Elle a indiqué que la société participera à un atelier sous forme d’un concours intitulé “Chasse au trésor” pour identifier les orientations et comment les comprendre à l’aide de systèmes GPS et de méthodes naturelles à travers les étoiles, les mers et autres.

Les frais de participation, selon l’intervenante, ont été fixés à 60 dinars par personne, et les places sont limitées à 15 places en raison de la situation épidémiologique et de l’application du protocole sanitaire.