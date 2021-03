Environ 60 participants prendront part à la 6e session de l’école d’été sur la migration qui se tient du 15 au 19 mars courant, selon un communiqué publié mercredi par le ministère des affaires sociales.

Cette session qui est organisée à l’initiative de l’organisation internationale pour les migrations sur le thème “Migration et Emploi” cible les décideurs, académiciens, société civile et étudiants en vue d’approfondir leur connaissance sur les dossiers liés à la migration.

S’exprimant à l’ouverture des travaux, le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a appelé à la nécessité d’une action commune entre tous les intervenants: gouvernements, organisations, et société civile afin d’identifier des solutions qui prennent en compte les aspects juridiques et humains du phénomène de la migration, en particulier la migration non réglementaire.

“En Tunisie, la migration est un facteur déterminant dans le processus du développement et un élément important dans les mutations sociales” a-t-il relevé.

Il a expliqué que les migrants tunisiens ont établi des passerelles de dialogue et de culture entre la Tunisie et les autres pays du monde et contribué à l’effort de développement économique dans leur pays d’origine au double plan, local et régional.

S’agissant des principales causes de la migration, le ministre des affaires sociales a notamment évoqué la pauvreté, la marginalisation et le sentiment de rejet qui “poussent les jeunes à quitter leur pays dans l’espoir d’un avenir meilleur”.

“Le phénomène de la migration ne doit pas être traité sous un angle sécuritaire, mais selon une approche internationale commune”, a-t-il affirmé.