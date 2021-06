La 13ème édition du Salon de l’écoconstruction & l’innovation se tiendra, cette année, les 29 et 30 juin 2021, au Centre international de Congrès de Tunis (UTICA).

Cette nouvelle édition, qui aura pour thème “Ecoconstruction : Réussir nos constructions de l’après-COVID-19”, sera axée sur les atouts de l’éco-construction et les nouveaux matériaux et solutions qui permettront de préserver l’environnement et de contribuer à la maîtrise de l’énergie.

Trois espaces seront aménagés à ce salon, le premier réservé à l’exposition des matériaux écologiques, le deuxième sera dédié aux jeunes promoteurs et le troisième sera consacré à la société civile.

Au programme de la manifestation figurent également des conférences et des ateliers de travail sur les produits et solutions disponibles sur le marché et des rencontres de partenariat B to B pour booster la coopération entre les professionnels de cette filière.

Prendront part à ce Salon des professionnels du domaine de la construction, des fournisseurs d’énergies renouvelables, de matériaux d’isolation et de peinture, des bureaux d’études, ingénieurs et architectes, des sociétés de promotion immobilière et de décoration, ainsi que des startups spécialisés dans le secteur de l’innovation industrielle.