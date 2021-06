La chargée de la protection auprès du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme en Tunisie, Sana Morjane, a déclaré que le Commissariat lance, à partir de mardi 22 juin 2021, en coopération avec le Conseil tunisien pour les réfugiés, une campagne de sensibilisation pour inciter les réfugiés et les demandeurs d’asile en Tunisie à s’inscrire à la plateforme de vaccination contre le coronavirus “Evax”.

Cette initiative sera mise en oeuvre par le ministère de la Santé et celui chargé des Droits de l’Homme et des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile.

Cités dans une déclaration accordées lundi 21 courant à la TAP, Sana Morjane a indiqué que le bureau du HCR en Tunisie ne dispose pas encore de statistiques sur le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile en Tunisie inscrits à la plateforme Evax ou qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus, mais les données préliminaires indiquent que leur participation est très faible.

Elle a souligné que l’Etat tunisien a pris des mesures équitables en faveur des réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie dont le nombre s’élève, au 31 mai 2021, à 8 350 personnes concernant l’inscription à la plateforme Evax.

Morjane a ajouté que le ministère des Affaires sociales avait accordé des subventions exceptionnelles pendant la période du confinement général pour les groupes de réfugiés et demandeurs d’asile les plus vulnérables en Tunisie.

Les municipalités ont également effectué des opérations de désinfection dans les centres d’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile pour lutter contre la propagation du COVID-19, en plus de la distribution d’aides.

La responsable a indiqué qu’en présentant simplement une carte de réfugié ou de demandeur d’asile, cette catégorie peut bénéficier de soins dans les hôpitaux publics, sachant que le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme en Tunisie s’engage à assurer le remboursement des dépenses de santé pour tous les réfugiés et pour certains demandeurs d’asile qui souffrent de situations précaires.

Morjane a rappelé que dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des réfugiés, correspondant au 20 juin de chaque année, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme en Tunisie organise une semaine culturelle à la Cité de la culture, au cours de laquelle une exposition photo et un certain nombre d’œuvres d’art pour les réfugiés en Tunisie seront présentés, ainsi que la projection du film “L’Homme qui a vendu sa peau”, réalisé par Kawthar Ben Hania.

Morjane a souligné que la catégorie des réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie souffre de plusieurs difficultés par rapport à l’Accès à un nombre important de services, soulignant qu’il n’est pas possible de leur assurer la protection nécessaire tant que le projet de loi sur la protection des réfugiés en Tunisie n’ait pas été adopté.