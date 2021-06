Un arrêté du ministre des Affaires étrangères fixant la mission et la composition de la commission du contenu, créée au sein du Comité d’organisation du Sommet de la Francophonie, vient d’être publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

La commission se charge de l’élaboration de visions sur les thèmes qui seront inscrits à l’ordre du jour du sommet, en mettant en exergue la contribution tunisienne à la conception d’initiatives et de programmes qui seront soumis aux travaux. Il s’agit en outre de la participation, des différents intervenants tunisiens à l’élaboration des documents finaux et la mise en place de mécanismes pour l’exécution des recommandations et l’évaluation des résultats.

La commission aura, également, pour mission, la présentation de propositions sur les manifestations culturelles, sociales, scientifiques, sportives et académiques qui se tiendront parallèlement aux travaux du sommet.

La commission est composée de représentants de la présidence de la République et du gouvernement ainsi que des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, du Commerce, de la Culture, du Tourisme et de l’Enseignement supérieur.

L’Ile de Djerba accueille les 20 et 21 novembre 2021, le 18e sommet de la francophonie qui comprend l’organisation d’un important forum économique visant à impulser la coopération bilatérale et multilatérale à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace francophone, dans les domaines de l’investissement et de la numérisation.

Un village de la francophonie, qui se veut un espace pour promouvoir la diversité culturelle, sera mis en place dans le cadre de ces assises.

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo qui s’est rendu récemment en Tunisie, a fait observer que le choix de ce pays pour tenir le 18ème Sommet de la francophonie avec la participation de 88 pays, revêt une valeur spécifique et marque une nouvelle phase dans le travail de l’organisation après une cinquantaine d’années, qualifiant de “sommet de la maturité” l’édition de Djerba où des questions pressantes seront débattues en présence de nombreux chefs d’Etats et de gouvernements.

Le chef du comité national chargé de l’organisation du sommet de la francophonie à Djerba, Wassef Chiha avait assuré, lors d’une conférence de presse, que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cet événement et son démarrage dans les délais.