Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné la nécessité d’opérer des réformes dans l’espace de travail basées sur une approche participative fondée sur le dialogue et l’implication des parties sociales.

S’exprimant à la clôture, hier vendredi à Hammamet, d’une rencontre scientifique organisée par l’Association tunisienne des inspecteurs du travail sur ” Le licenciement pour des raisons économiques : cadre juridique, problématiques d’application et contrôle judiciaire “, Trabelsi a déclaré qu’il est de plus en plus urgent d’opérer ces réformes à la lumière des difficultés auxquelles l’espace de travail est confronté et qui ont augmenté avec la pandémie de Coronavirus.

Il a rappelé, à cet égard, le rôle majeur des inspecteurs du travail dans la gestion des crises économiques auxquelles sont confrontées les entreprises à travers le traitement des dossiers de licenciement pour motif économique ou technique en proposant les solutions appropriées afin d’accompagner les travailleurs dans les établissements touchés.

Le ministre a salué les efforts déployés par les inspecteurs du travail pour assurer l’équivalence entre la pérennité de l’entreprise, la protection des droits des travailleurs, l’amélioration des conditions de travail et la préservation des attributs de la paix sociale.