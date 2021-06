Des représentants d’ambassades européennes et d’organisations onusiennes ont exprimé, leur disposition à poursuivre l’appui financier au ministère de l’Education pour lui permettre de réaliser ses programmes et projets futurs.

Lors d’une rencontre organisée par le ministère de l’Education avec un nombre de partenaires techniques et financiers, la directrice du département de la coopération à la délégation de la Commission européenne à Tunis a indiqué que cette réunion a pour but de renforcer davantage la coopération et la concertation avec le ministère de l’éducation afin d’aplanir les difficultés de financement.

De son côté, la représentante de l’UNICEF à Tunis a souligné la disposition de son organisation à soutenir les efforts du ministère en vue de concrétiser le 4e point des objectifs du développement durable 2030, pour garantir une éducation de qualité, équitable et globale pour tous et consolider le processus de l’enseignement à vie.

Les ambassadeurs de grande Bretagne et d’Italie à Tunis ont précisé que leurs pays poursuivront leur engagement sur la voie du partenariat avec le ministère de l’éducation en vue de renforcer l’infrastructure et promouvoir l’enseignement, soulignant l’importance de la diffusion de l’enseignement.

Le ministre de l’éducation, Fethi Sellaouti a indiqué dans une déclaration à la TAP que son département a besoin d’apports financiers internes et extérieurs pour mobiliser les ressources nécessaires permettant la réalisation de projets, affirmant que l’augmentation chaque année du nombre des élèves nécessite la construction de nouvelles écoles et l’équipement des salles de classe.

A cette occasion, Sellaouti a présenté la stratégie du ministère de l’éducation pour les prochaines années, relevant que la priorité sera accordée à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, la réduction des disparités entre les régions, la numérisation et la bonne gouvernance.