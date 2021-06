Une nouvelle vidéo promotionnelle pour relancer le secteur du tourisme à la veille des grandes vacances d’été a été lancée, vendredi 11 juin 2021, par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Dans un communiqué, l’office indique que cette vidéo est produite en collaboration avec la Coopération allemande à travers son projet ” Promotion du Tourisme Durable ” qui est une action conjointe de l’Union Européenne et du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) de l’Allemagne et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Elle met l’accent sur les multiples produits qu’offre la Tunisie aux touristes locaux et internationaux désireux de passer leurs vacances en toute sérénité.

La Tunisie a accueilli son premier vol charter avec des vacanciers depuis la fin du mois d’avril 2021, et ce en dépit des restrictions imposées par les pays émetteurs de touristes en Europe pour endiguer la recrudescence des cas de coronavirus.

Munis du résultat d’un test PCR négatif réalisé au maximum 72h avant l’embarquement, les touristes sont, en effet, tenus de respecter strictement le protocole sanitaire du Tourisme Tunisien anti Covid-19 dès leur arrivée en Tunisie, rappelle l’ONTT.

Parallèlement, une opération de vaccination d’envergure a été lancée par le ministère du Tourisme tunisien en collaboration avec les Fédérations professionnelles du tourisme pour vacciner les employés du secteur du tourisme exerçant, en présentiel et en permanence, dans les établissements hôteliers et de restauration, les agences de voyages, les musées et sites archéologiques.

Le film qui s’étale sur une durée de 3 minutes illustre la beauté des plages de sable fin qui invitent à nouveau leurs habitués à profiter de vacances relaxantes au soleil.

“Pour les touristes cherchant à allier la détente à l’aventure, les sports nautiques ne cessent de se développer au sein des innombrables bases nautiques qui jalonnent la côte tunisienne.

Depuis les eaux calmes de Djerba, au sud, jusqu’ aux spots plus sportifs de la côte nord, les touristes peuvent pratiquer le kayak, le kitesurf et une foule d’autres activités nautiques comme la planche à voile et le catamaran”.

“Quant à ceux qui sont en quête d’histoire et de culture, les médinas de Tunis, Kairouan et Sousse, inscrites par l’UNESCO au patrimoine mondial, représentent de vrais musées à ciel ouvert. Ces médinas sont parmi les mieux conservées de tout le bassin méditerranéen, et présentent l’urbanisme typique des vieilles villes arabo-musulmanes”.

“Sur la côte nord de Tunis, les adeptes d’histoire peuvent également explorer les vestiges du site archéologique de Carthage qui fut la première république de l’histoire de l’humanité”.

“Au Nord-Est du pays, se dresse la ville de Zaghouan avec son paysage montagneux à couper le souffle. Le village berbère de Zriba Olia, construit entre deux pics rocheux, offre à ses visiteurs des vues magnifiques sur le Djebel Zaghouan où l’on peut pratiquer l’escalade le temps d’une après-midi ensoleillée”. Du nord au sud de la Tunisie, l’expérience du voyage se fait unique et exceptionnelle.

A quelques heures seulement de la côte, on découvre la splendeur du Grand Sud avec son somptueux Sahara. Destination phare de l’hiver, les endroits à visiter se font nombreux.

Séjours en plein désert ou dans les structures d’hébergement alternatif insolites, promenades dans les oasis, dans les lieux et les décors de tournage des films parmi les plus célèbres au monde à l’instar du site de Mos Espa construit à Ong Jmel près de Tozeur”. Il s’agit d’un panorama montrant un tourisme renaissant avec une offre touristique couvrant toutes les saisons.