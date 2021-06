Selon les chiffres publiés du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le continent compte désormais 4 913 645 de cas confirmés de Covid-19.

D’après l’agence sanitaire de l’Union africaine (UA), le bilan de la pandémie sur le continent s’élève à 132 221 décès, et que parallèlement 4 437 694 personnes qui avaient contracté la COVID-19 se sont rétablies.

La physionomie des cinq pays les plus infectés en Afrique n’a pas changé, car on retrouve l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie et l’Egypte.

En effet, le pays de Mandela a recensé près de 1,7 million de cas de Covid-19, soit le plus grand nombre de cas enregistrés sur le continent. Pour le part, le Maroc et la Tunisie sont eux aussi très touchés et se classent en 2ème et 3ème places, indique le CDC Afrique.

A cause de l’Afrique du Sud, l’Afrique australe demeure la région la plus frappée par la pandémie en nombre de cas confirmés ; elle est suivie par l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Est. Quant à l’Afrique centrale, elle est, pour le moment, la région la moins touchée.