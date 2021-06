Dans le cadre du Programme d’appui à la jeunesse tunisienne #EU4YOUth de l’Union européenne, le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise la sortie de résidence de la performance artistique multidisciplinaire ” D’BARA- ÏÈÇÑÉ ” sous la direction du chorégraphe et directeur artistique DANI PANNULLO DANCETHEATRE Co. accompagné par le danseur Alexander Peacock et ce, le dimanche 13 juin 2021 à 18h00 au Théâtre des Régions à la Cité de la culture.

D’BARA est une performance artistique multidisciplinaire réalisée par un groupe de jeunes tunisiens, hommes et femmes, pour mettre en avant différentes expressions artistiques à savoir les danses, les musiques, le graffiti et les sports urbains.

Il est à noter que ” D’BARA” s’inscrit dans la programmation du Mois des rencontres Cultures & Sports urbains organisée du 21 mai au 13 juin 2021 dans le but d’engager les jeunes dans la pratique culturelle et sportive et de souligner leur potentiel à travers la mise en valeur de diverses pratiques urbaines dans les milieux défavorisés avec la participation de plusieurs partenaires, tels que le Théâtre de l’Opéra de Tunis, Instituto Cervantes, le British Council, La Fabrique Art Studio, CiLG-VNG, le réseau EUNIC Tunisie, B7L9 ART Station et le Centre National de la Danse.