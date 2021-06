Le projet de loi sur les congés de maternité et de paternité a été au centre d’une séance de travail tenue mardi à laquelle ont pris part, la ministre de la femme, de la famille et des séniors, Imen Zahouani Houimel et des membres de la commission de l’organisation de l’administration des affaires des forces armées.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’avancement du projet de loi sur les congés de maternité et de paternité dans les secteurs public et privé, outre les amendements introduits sur ce projet à la lumière des mutations enregistrées au niveau de la famille et du milieu professionnel.

Les participants ont débattu des propositions permettant d’éclaircir au mieux les dispositions de ce projet de loi pour assurer sa bonne application dès son entrée en vigueur, selon un communiqué du ministère.

A noter que le projet de loi sur les congés de maternité et de paternité dans les secteurs public et privé a été élaboré conjointement entre toutes les parties concernées.

Au cours des précédentes réunions, il a été convenu d’élaborer une étude scientifique qui comprend des données précises et claires sur les coûts de ce projet et les différentes catégories ciblées.