L’initiative Tamweeli Meetup Tour visant à accompagner les TPE et les PME tunisiennes dans les régions a été lancée mardi 8 juin 2021 à Tunis.

Tamweeli Meetup Tour a pour objectif de mettre les entreprises en contact avec les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial région, qu’ils soient publics ou privés, experts, organismes nationaux ou internationaux, a indiqué Jihen Ben Abda, directrice de Tamweeli Tunisie, lors d’une réunion Kick off du programme.

Lancé en 2019 par l’initiative du Middle East Investment (MEII) et soutenu par l’US International Development Finance Corporation (DFC), le programme Tamweeli ambitionne de favoriser la croissance et l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises tunisiennes.

Avec Tamweeli Meetup Tour, il s’agira, selon Ben Abda, d’aller à la rencontre des entreprises afin de leur présenter les avantages et les appuis dont ils peuvent bénéficier, à l’heure où certaines d’entre elles sont confrontées à des défis majeurs liés, notamment, à la crise sanitaire du Covid-19.

Ainsi, a-t-elle fait savoir, la Tamweeli Meetup Tour posera ses valises dans plusieurs régions de la Tunisie dont Tunis, Sfax, Kairouan, Sousse, Gabès et Tozeur, et ce, tous les mois jusqu’à décembre 2021.

Cette tournée prévoit l’organisation de meeting personnalisés avec les chefs d’entreprises afin de faciliter le montage de leurs dossiers de financement et des entrevues avec les experts Tamweeli afin d’aider les entrepreneurs à décortiquer leur besoin de financement.

D’après la directrice du programme Tamweeli, cette tournée vise à cibler plus de 200 entreprises par région et plus de 30 acteurs de l’écosystème régional.

La DG de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail (ANETI), Férihane Korbi Boussofara a déclaré, à cette occasion, que son agence établira, un partenariat ” gagnant/gagnant ” avec le programme Tamweeli, indiquant qu’un appel sera lancé à tous les jeunes inscrits à l’ANETI de participer à ce programme.

De son côté, le DG adjoint de l’Agence de la Promotion et de l’Innovation (APII), Kamel Ouerfeli a souligné que son organisme déploiera tous les efforts nécessaires afin de faire réussir cette initiative, mettant en exergue les deux axes importants sur lesquels repose le programme Tamweeli; à savoir le financement et l’accompagnement.

Le DG de MEII, Richard Finke a, pour sa part, souligné que l’accès au financement demeure le principal obstacle entravant le lancement des projets, précisant que 15% seulement des financements bancaires sont consacrés au PMEs dans la région MENA.

A l’issue de la réunion Kick off, une convention de partenariat entre l’APII et le MEII visant à concrétiser l’initiative Tamweeli Meetup Tour, a été signée entre le DG de l’APII, Kamel Ouerfali et le DG de MEII, Richard Finke.

Middle East Investment Initiative (MEII) est un organisme américain à but non lucratif qui offre des programmes de financement et d’assistance technique afin de stimuler l’activité économique et la création d’emplois durables dans la région MENA.