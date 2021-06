La compagnie aérienne Tunisair annonce lundi, la programmation d’un vol “exceptionnel” le samedi 12 juin 2021, (l’horaire sera annoncé incessamment) destiné aux concitoyens tunisiens, ainsi qu’aux ressortissants des autres pays, se trouvant temporairement au Maroc (tourisme, études, travail) et ne pouvant rejoindre la Tunisie ou retourner à leurs pays d’origine.

Cette annonce intervient après la suspension par l’Office national marocain des aéroports (ONDA) des vols, en provenance et à destination de la Tunisie à partir du 15 avril 2021 jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué publié par sa représentation au Maroc, Tunisair a souligné l’importance de se rendre à l’aéroport, trois (3) heures avant l’heure de départ de ce vol “exceptionnel”, programmé le samedi 12 juin 2021 (nuit du vendredi 11 au samedi 12 juin) de l’Aéroport Mohamed V Terminal 1 Niveau 0 (depuis la fermeture provisoire du Terminal 2), pour la vérification de plusieurs documents avant le départ, en raison de la pandémie.

Tunisair Maroc appelle les Tunisiens et autres ressortissants étrangers intéressés, à se rendre à “l’agence ville”, au plus vite, afin d’acquérir ou modifier leur billet de départ, ou de la contacter du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 9h30 à 14h30.

La représentation de Tunisair au Maroc met à la disposition des passagers les contacts suivants :- 05 22 20.14.15 / 05 22 20.14 88 / 05 22 27.48.07, ou par E-mail :tunisaircasa@tunisair.ma