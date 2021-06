Le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi a donné samedi, le coup d’envoi à la campagne de la moisson, dans une ferme agricole à Mateur, dans le gouvernorat de Bizerte.

Dans une déclaration aux médias, Mechichi a indiqué que ” le secteur agricole, demeure, malgré les multiples difficultés, l’un des piliers essentiels de l’économie nationale”, affirmant l’attachement du gouvernement à soutenir la filière, les professionnels et les agriculteurs.

Mechichi a avancé que la moisson de cette année est meilleure que celle de la campagne précédente, malgré les difficultés enregistrées en raison de l’indisponibilité de certains intrants.

Le Chef du gouvernement a pris connaissance des statistiques relatives à la moisson dans le gouvernorat de Bizerte, laquelle a été estimée par les services du Commissariat régional au développement agricole à 2,5 millions de quintaux dont 1,9 million de quintaux de blé dur, soit une augmentation de 4% par rapport à la saison précédente.

Il a par ailleurs, pris connaissance des préparatifs logistiques pour la campagne, dont la mobilisation de 310 moissonneuses-batteuses et de 800 botteleuses, l’aménagement de 26 centres de collecte et la réhabilitation en cours de 1300 km de sentiers agricoles.

Le Chef du gouvernement a, en outre, visité en compagnie du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche par Intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, la Coopérative centrale du blé de Bizerte “COCBLE”, où il a pris connaissance des opérations de contrôle et de calibrage des céréales au sein de son laboratoire et du déroulement de la collecte.

Il a été, aussi, à l’écoute des préoccupations des agriculteurs, promettant de trouver les solutions adéquates aux niveaux central et régional.

Les superficies emblavées dans le gouvernorat de Bizerte s’élèvent à 96 mille hectares dont 73 mille hectares de blé dur.

Ce gouvernorat occupe la deuxième place nationale en matière de production, assurant 14% de la production nationale et la quatrième place en matière de superficies emblavées après Béjà, le Kef et Siliana, selon les données du Commissariat régional au développement agricole de Bizerte.