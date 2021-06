Il a fallu 5 ans pour que la France entende la voix de l’Afrique et réalise l’importance d’un plan Marshall pour le continent le plus convoité au monde. Celui-là même dans lequel la France puise une partie importante de ses revenus et celui à cause duquel, on a assassiné le président libyen Mouammar Kaddafi, qui voulait l’affranchir de la dépendance envers l’Europe et lui permettre d’avoir sa propre monnaie et gérer ses propres richesses. Le président français, Emmanuel Macron, vient en effet et en marge de sa récente visite au Rwanda et en Afrique du Sud, de plaider pour un « Plan Marshall » en faveur de l’Afrique.

Il reprend ainsi l’appel lancé en 2016 par le Cercle Kheireddine pour un « Plan Marshall » (texte ci-joint).

Lancé en collaboration avec le Cercle des économistes français et plusieurs associations, cet appel avait rencontré un échos favorable auprès des milieux académiques français et européens mais pas auprès de la présidence française de l’époque.

Le président Emmanuel Macron fera-t-il mieux que le secrétaire général adjoint de l’Elysée Macron Emmanuel? Il faut l’espérer sans trop idéaliser la démarche car même le plan Marshall Afrique proposé par la France, servira en prime les intérêts français en Afrique dont le positionnement est sérieusement menacé par la présence de puissances économiques mondiales telles la Chine, la Russie, les Etats-Unis et la Grande Bretagne.

PRESENTATION DE l’APPEL du Cercle Kheireddine de 2016

Le Cercle Kheireddine lance un Appel pour un « Plan Marshall Tunisie » signé par 30 des plus grands économistes français et internationaux

Le Cercle Kheireddine, coprésidé par Afif Chelbi et Hamadi Dachraoui, fédère 6 ONG tunisiennes et internationales pour lancer un appel pour un Plan « Marshall Tunisie ».

L’appel a recueilli une centaine de premières signatures parmi lesquelles celles de deux prix Nobel ainsi que d’éminentes personnalités tunisiennes et internationales parmi lesquelles lesquels 30 des plus grands économistes français et internationaux.

Cet appel avait été relayé par la commission des affaires étrangères du Parlement européen qui a adopté par par 51 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions une résolution indiquant que «La situation de la Tunisie justifie la mise en œuvre d’un véritable ‘‘plan Marshall’’.

