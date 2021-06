La Banque tunisienne de solidarité (BTS) vient d’achever l’exécution de la première phase de création d’institutions financières régionales sous forme associative dans 12 gouvernorats sous la supervision du ministère de l’Economie et des Finances, en coordination avec l’Association professionnelle des institutions de microfinance et les structures en relation.

Ce programme cible, dans cette première phase, les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef, Sousse, Monastir, Mehdia et Sfax, précise la BTS dans un communiqué rendu public vendredi 4 juin 2021.

Il s’inscrit dans le cadre de renforcement de la démarche adoptée par la BTS basée sur la bonne gouvernance et dans le souci d’assurer un service financier répondant aux attentes de sa clientèle, et dans le cadre de la stratégie nationale de la promotion du secteur de la microfinance.

Dans le même cadre, deux projets ont été entamés pour l’élaboration d’un manuel de procédures et la préparation pour l’acquisition et l’implémentation d’un système d’information pour ces associations.

La banque œuvre aussi à finaliser la deuxième phase de restructuration des associations des régions du nord-est, centre-ouest, sud-est et sud-ouest avant la fin de l’année 2021.

“L’importance de la mise en place de ce programme réside dans le niveau d’appui à la gouvernance des associations régionales et les doter d’une meilleure efficacité et agilité pour rendre leurs interventions plus rentable et réussir l’intégration des populations cibles au niveau financier, économique et social”, estime la BTS.