Ceux qui pariaient sur un Joe Biden conciliant par rapport à son prédécesseur, Donald Trump, doivent déchanter. Surtout les Chinois.

En effet, la Maison Blanche vient de publier un décret autorisant «… les Etats-Unis à interdire, de manière ciblée et circonscrite, les investissements américains dans des entreprises chinoises qui portent atteinte à la sécurité ou aux valeurs démocratiques des États-Unis et de nos alliés ».

Autrement dit, l’administration Biden a tout simplement allongé par décret “la liste noire des entreprises chinoises qui ne peuvent pas bénéficier d’investissements américains en raison de liens présumés avec l’armée chinoise“. Il s’agit d’une liste qui avait été mise en place sous l’administration Trump, rappelle nos confrères de francetvinfo.fr, laquelle comportait 31 entreprises.

Désormais elle en compte 59, soit un rajout de 28 nouvelles entreprises chinoises «… considérées comme approvisionnant ou soutenant le complexe militaire et de sécurité chinois ».

Ceci est d’autant plus inquiétant que cette liste comporte des grands noms de l’industrie chinoise et qui opèrent dans plusieurs pays, développés et en développement. Ces derniers devraient donc consulter attentivement cette liste noire (CNOOC dans le secteur pétrolier, China Railway Construction, China Mobile, China Telecom ou encore la société de vidéosurveillance Hikvision, etc.).

En clair, des dommages collatéraux ne sont pas à exclure.