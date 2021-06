Le Premier ministre français, Jean Castex, a réaffirmé le plein soutien de son pays aux réformes économiques engagées par les autorités tunisiennes, formulant l’espoir de les voir se concrétiser le plus rapidement possible.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisien, Hichem Mechichi, au palais du gouvernement à la Kasbah, Castex a rappelé que la Tunisie et la France sont ” deux pays frères “, qui ” œuvrerons à renforcer le partenariat d’égal à égal “.

Et “ceci nous permettra d’apporter des réponses concrètes, notamment en termes de développement et de reprise économique, de relance des investissements pour créer des emplois d’avenir et de mise à la disposition de nos jeunesses les formations et les outils nécessaires qui leur permettront de réaliser leurs aspirations et construire la France et la Tunisie de demain”.

Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée

Il a, dans ce cadre, annoncé la signature d’un accord de coopération dans le domaine de la recherche et développement (R&D), et le lancement du projet de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée, qui fera de la Tunisie un pôle d’excellence dans l’enseignement supérieur.

Soutien à la création d’une agence de gestion de la dette…

Il a, par ailleurs, fait part du “déploiement d’une expertise technique française pour la mise en place d’une agence de gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat “, et du renforcement du partenariat numérique entre les deux pays.

Combattre le terrorisme et les flux migratoires irréguliers

Il a insisté, en outre, sur l’impératif de conforter la coopération bilatérale et d’envisager la mise en place de modalités concrètes pour faire face au terrorisme et maîtriser les flux migratoires irréguliers.

Dans le même contexte, il a affirmé l’impératif de travailler étroitement et en coordination avec le Conseil de sécurité des Nations unies pour appuyer la stabilisation de la Libye.

Appui aux dons des vaccins

S’agissant de la vaccination contre le coronavirus, il a souligné que la France s’engagera, avec l’appui de ses partenaires, à ce que les dons promis à la Tunisie, dans le cadre du mécanisme Covax, soient délivrés dans les meilleurs délais.

Enfin, il a rappelé qu’en 2020 la France a envoyé à la Tunisie plusieurs tonnes de matériel médical et lui a accordé des aides financières, pour faire face à la pandémie, soulignant que “l’aide de la France à la Tunisie, va se poursuivre”.

Mechichi se félicite de l’appui de la France

De son côté, Mechichi a fait part de sa satisfaction de l’appui apporté par la France au plan des grandes réformes engagé par la Tunisie, et son soutien au pays, dans ses négociations avec le FMI et les bailleurs de fonds, afin de mobiliser les moyens financiers nécessaires pour la concrétisation desdites réformes.

Il a fait savoir que la rencontre avec son homologue français a constitué une occasion d’évoquer les priorités du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, pour la période 2021-2027, et de suivre l’avancement de la réalisation des projets bilatéraux.

Renforcement de la coopération sécuritaire…

“Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine sécuritaire et notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que de coordonner au mieux pour la maîtrise du phénomène de l’immigration”, a t-il ajouté.

Pour rappel, la visite du premier ministre français, Jean Castex en Tunisie (les 2 et 3 juin) s’inscrit dans le cadre de la tenue du 3ème Haut Conseil de Coopération tuniso-français.