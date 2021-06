Enquête sur l’impact de la crise Covid-19 sur les voyages en Tunisie

Dans le cadre de l’Agenda national des affaires, programme mis en œuvre par l’IACE, l’UTICA, l’UTAP et la présidence du gouvernement, l’IACE, en collaboration avec la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), lance une enquête auprès des dirigeants d’agences de voyages pour mesurer l’impact de la crise Covid-19 sur le secteur des voyages en Tunisie.

Sous la supervision du conseiller exécutif de l’IACE, Majdi Hassen et en présence du directeur général du transport urbain au ministère de Transport et de la Logistique, Anis Slema, le président de la FTAV, Jabeur Attouch, l’expert financier, Hatem Zaara, et les divers acteurs du secteur des agences de voyages en Tunisie, une rencontre hybride s’est tenue, mercredi 2 juin 2021, en vue de présenter les résultats de l’enquête et de proposer des recommandations afin de soutenir la relance du secteur.

Durant la rencontre, les speakers ont répondu à deux problématiques majeures à savoir :

– Les besoins pour relancer l’activité des agences de voyages ;

– L’état de préparation de la saison estivale 2021.