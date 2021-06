Une fresque murale géante installée sur la façade extérieure du siège de la Délégation européenne à Tunis aux Berges du Lac a été inaugurée, lundi 31 mai 2021, en présence de plusieurs diplomates occidentaux accrédités en Tunisie et des représentants de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Tunis (ISBAT).

Conçue et réalisée par des étudiants de l’ISBAT, cette fresque haute en couleurs est un moyen de fêter le partenariat privilégié entre la Tunisie et l’Union Européenne. Elle est réalisée à l’initiative de l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro.

Son inauguration coïncide avec la clôture du “Mois de l’Europe” qui s’est déroulé du 3 au 31 mai.

La fresque est riche en couleurs, tunisiennes et européennes. Elle raconte en images et en couleurs l’histoire d’un partenariat multisectoriel qui dure et une politique de voisinage géographique et culturel.

Le patrimoine matériel et naturel est présent à travers des images, dont des portes, des sites et des palmiers, qui favorisent ce lien historique tuniso-européen. Sur un fond bleu, symbole d’une méditerranée qui nous sépare et nous unit, sont visibles les drapeaux de la Tunisie et de l’UE avec le nom de l’Union en blanc inscrit en arabe.

Deux dates clés figurent sur la fresque qui raconte l’histoire du partenariat tuniso-européen: 1950 – qui marque l’acte de naissance de la communauté européenne -, et 1995 – date de la signature de l’Accord d’association Tunisie-Union européenne.

L’ambassadeur de l’UE en Tunisie a présenté “une œuvre artistique haute en couleurs, et un magnifique tableau réalisé en un temps record “, tout en exprimant sa reconnaissance au travail fait par les étudiants des Beaux Arts de Tunis. En cette journée qui marque la clôture des festivités du mois de l’Europe, il a rappelé la tenue d’une multitude d’événements culturels traduisant le talent de la jeunesse tunisienne et qui sont imprégnés des valeurs communes.

Cité par l’agence TAP, Marcus Cornaro a déclaré que le volet artistique va encore être renforcé dans les futurs projets de l’UE en Tunisie à travers le nouveau programme Europe Créative 2021-2027. A ce sujet, l’ambassadeur européen a souligné que ” le volet artistique est un billet pour valoriser la créativité, l’innovation et l’inclusion sociale “.

Les projets futurs de ce programme cibleront, entre autres, les professionnels des métiers artistiques,-comme le cirque, le théâtre ou le cinéma-, qui sont les plus touchés par l’arrêt économique dans la crise du Covid-19.

Ce programme devra se poursuivra suivant la même démarche à travers un partenariat qui sera élaborée sous la conduite du desk Europe Créative Tunisie qui rappelle-t-on est le seul pays en dehors du Contient européen à avoir adhérer à ce programme en juillet 2017.

Autour de la fresque

La fresque est un projet qui réunit 14 membres de l’Institut des Beaux-Arts de Tunis, sous l’encadrement de deux enseignantes, Emna Ghzaiel et Senda Drissi.

Ce projet est conçu par deux étudiantes du département graphique design et tous ceux qui ont participé à ce concours d’idées en vue de construire la maquette finale. Ayacha Behi et Mariem Seddik sont à la conception et à la réalisation alors que l’exécution et la mise en forme sont l’œuvre de Mariem Ayari, Yosr Bedoui, Jihen Oueslati, Islem Zneydi, Saker Gharbi, Haithem Gouia, Nadine Bahri, Sirine Boufaroua, Feriel Fathallah et Yousra Hassine.

Pour Mohamed Ben Tahar Guiga, directeur de l’ISBAT, la palette chromatique présente dans cette fresque traduit une certaine richesse. “La conception a été faite dans cet agencement géométrique qui est au service d’une construction ; construire ensemble pour réussir”, a-t-il expliqué.

Dans une rencontre avec l’agence TAP, il a estimé que cette fresque ” vivra aussi longtemps sur ce lieu de passage, avec pour vocation d’accueillir et faire réfléchir à la fois. ” “Il n’y a pas mieux que s’exprimer avec un discours plastique et graphique qui peut synthétiser cette collaboration entre la Tunisie et ses partenaires européens par cette fresque exécutée par des futurs designers et des futurs plasticiens “, a-t-il encore dit.

Cette expérience est le premier projet de l’Institut avec l’UE. Le directeur de l’ISBAT souhaite la construction d’un partenariat durable pour son institution qui forme des designers et plasticiens à travers ” des projets au service de la société et avec nos voisins proches et lointains..”.

Ce Docteur de l’université de Paris 1 en Arts et Sciences de l’Art qui est élu à la tête de l’ISBAT depuis mi décembre 2020, dit avoir accepté un projet de pratique pédagogique sur le terrain pour laquelle il milite.

Le but essentiel est de “comment construire et bâtir encore plus un partenariat entre nous tous, dans un monde multiculturel et multi riche…”.