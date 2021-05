Le montage d’une unité de fabrication de vaccins destiné aux marchés tunisien et africain, est l’un des projets qui devrait être présenté aux partenaires japonais, dans le cadre des préparatifs de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique ” TICAD ” en août 2022 (TICAD 8) qui se tiendra au cours du mois d’août 2022 en Tunisie.

Ce projet sera présenté dans le cadre du livre blanc de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCTJ).

” Nous pensons que nous sommes capables d’investir dans une unité de fabrication de vaccins qui répondra à la demande des marchés Tunisien et africain “, a indiqué Lassad Boujbal, président exécutif des Laboratoires MEDIS, groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques.

Intervenant, mercredi, lors d’une conférence tenue à Tunis, sous le thème “Santé -industrie pharmaceutique -industrie du bien-être: perspectives afro-japonaises”, Boujbal a affirmé que la crise de la pandémie COVID- 19 a mis l’accent sur la nécessité de posséder une unité spécialisée dans la fabrication de vaccins qui pourra répondre aux besoins du marché, notamment des pays émergents.

“Nous avons fait des démarches auprès de nos partenaires et nous allons choisir le partenaire technique avec lequel nous réaliseront cette unité qui utilisera une technologie avant-gardiste “, a-t-il encore fait savoir. Et d’ajouter que des accords techniques et financiers seront réalisés avec des partenaires japonais ou occidentaux, pour finaliser le montage de cette unité.

Le président de la CCITJ, Hédi Ben ABBES a rappelé que le livre blanc comportera des projets dans les domaines des TIC, de la santé et l’industrie pharmaceutique, des énergies renouvelables et de l’agri business, soit 6 projets par secteur. Notre objectif est de convaincre les japonais de conclure des contrats avec les Tunisiens pour la réalisation de ces projets, lesquels seront conçus en concertation avec les pays africains.

Ben Abbes a également souligné la volonté de la Tunisie à d’augmenter l’enveloppe de 20 milliards de dollars (54,4 Milliards de dinars) qui sera levée sur trois ans, et qui a été annoncée lors de la ” TICAD 7 ” par le secteur privé japonais au profit de l’Afrique.

De son côté, la présidente de la chambre syndicale nationale de l’industrie pharmaceutique relevant de l’UTICA, Sarra Masmoudi a souligné que la Tunisie, active dans le secteur pharmaceutique depuis 30 ans, pourra contribuer à promouvoir les relations afro-japonaises.

Les industriels tunisiens ont une expérience en termes d’exportation des produits pharmaceutiques vers le marché africain, tels que le Cameroun et la Côte d’Ivoire, a encore expliqué la responsable, précisant que la Tunisie devrait ” pourra saisir l’opportunité, lors de la TICAD8, pour attirer des investisseurs japonais spécialisés dans le domaine des industries pharmaceutiques, afin qu’ils créent en Tunisie des unités de production de médicaments en vue de les exporter vers le marché africain “.

La Tunisie compte augmenter ses exportations en produits pharmaceutiques de 18% actuellement, à 40%, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le président de la chambre syndicale nationale des entreprises de soutiens aux services médicaux relevant de l’UTICA, Ghazi Mejrbi a mis l’accent sur l’importance du tourisme de la santé en Tunisie, qui génère près de 2500 MD, faisant remarquer que ce secteur s’apprête à lancer et à promouvoir les relations de triangulation Japon-Afrique-Tunisie.

” Nous avons les compétences dans ce secteur, et nous comptons sur la partie japonaise pour apporter sa technologie ainsi que les moyens de financement, afin de monter ensemble des projets innovants en Afrique “, -t-il précisé.

Chaque année, la Tunisie reçoit près de 1 million d’étrangers qui viennent se soigner en Tunisie, dont 500 mille sont hospitalisés dans les cliniques, avec des dépenses de l’ordre de 8000 dinars par personne.

En 2016, les organisateurs de la TICAD ont décidé de tenir cette manifestation alternativement, entre le Japon et un pays africain.La Tunisie sera le deuxième pays africain après le Kenya à abriter cette Conférence en août 2022.