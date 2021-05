Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu, mardi, au palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

A cette occasion, le chef de l’Etat a réitéré la détermination de la Tunisie à organiser, dans les meilleures conditions, le sommet de la Francophonie, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Il a, dans ce contexte, insisté sur l’obligation de respecter le délai fixé pour la tenue du sommet en Tunisie, relevant que le Comité national d’organisation du XVIIIème sommet de la francophonie doit tout mettre en œuvre pour assurer la réussite de cet événement d’envergure et rattraper le retard enregistré au niveau des préparatifs logistiques.

Par ailleurs, Saïed a souligné la nécessité pour la Tunisie de continuer à jouer son rôle dans la défense des droits palestiniens au sein des instances régionales et internationales et de coordonner, dans ce sens, avec les pays frères et amis ainsi que les pays influents en vue d’appuyer sa position.

A noter que la Tunisie a commencé à inviter les pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à participer au XVIIIème sommet de la Francophonie prévu les 20 et 21 novembre prochain à Djerba.