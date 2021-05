Selon le site web BFM TV citant un communiqué de Matignon, Jean Castex, le Premier ministre français, est attendu en Tunisie en visite officielle les 2 et 3 juin 2021, et ce à l’occasion du 3ème Haut Conseil de Coopération franco-tunisien.

« Ce rendez-vous réunit tous les deux ans les deux chefs de gouvernement et des ministres des deux pays pour évoquer les sujets de coopération, parmi lesquels le développement économique, la sécurité, l’éducation et la formation, la culture et la francophonie notamment », explique le communiqué du Premier ministère français.

A rappeler au passage que le chef de l’Etat tunisien, Kais Saied, a récemment effectué une visite officielle à Paris.

Toujours selon Matignon, au cours de cette visite du Premier français en Tunisie, d’importants accords de partenariat économique seront signés dans les domaines universitaire, éducatif et de la formation professionnelle. Ces accords seront complétés par une rencontre sur le thème du numérique, indique BFM TV.