L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Google signent un nouvel accord de travail afin de piloter le redressement du tourisme dans le monde en misant sur l’innovation, l’éducation et l’analyse du marché.

Le nouveau mémorandum d’accord prend appui sur l’expérience passée de coopération entre l’institution spécialisée des Nations unies pour le tourisme et Google. Alors que, dans certaines régions du monde, les destinations cherchent à faire reprendre le tourisme, ce nouveau partenariat s’attachera à exploiter la force d’innovation, d’éducation, de données et d’analyse du marché pour les mettre au service d’un redressement durable et inclusif.

Les deux organisations vont notamment tenir des formations pour les organismes de gestion des destinations (OGD) en suivant un nouveau plan d’études mis au point par Google, de renforcement des capacités. Ces séances de formation doteront les destinations des moyens nécessaires pour passer au numérique et seront adaptées aux circonstances spécifiques de chacune d’elles et aux défis particuliers qu’elles rencontrent actuellement.

Une collaboration qui prend de l’ampleur…

Le nouveau plan d’études aux fins du renforcement des capacités va aussi compléter les initiatives conjointes existantes, avec un accord de partage des données pour que Travel Insights de Google alimente une partie de l’instrument de l’OMT de suivi du redressement du tourisme (“Tourism Recovery Tracker“).

En parallèle, le programme d’accélération pour le tourisme, conçu par Google en partenariat avec l’OMT, sera aussi étendu mondialement. Un programme pilote mené en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2020 a démontré l’intérêt de travailler avec les décideurs pour que le numérique soit au cœur des plans de redressement du tourisme, ainsi que les effets bénéfiques du relèvement des compétences des OGD pour leur permettre d’utiliser efficacement les données et les analyses du marché.

… et qui se diversifie

Le partenariat ne se limitera pas au renforcement des moyens d’action des destinations et des entreprises pendant la phase immédiate de reprise. En vertu de l’accord, Google accompagnera, dans la durée, un certain nombre d’initiatives majeures de l’OMT, dont les concours de start-up qui sont destinés à promouvoir et à soutenir l’innovation dans l’ensemble du secteur.

Pour le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, « le solide partenariat entre l’OMT et Google va aider à placer l’innovation et le numérique au centre du redressement du tourisme. Ensemble, l’OMT et Google vont doter les destinations, les entreprises et les travailleurs du secteur des moyens voulus pour exploiter pleinement les données et l’analyse du marché, qui sont encore plus importantes maintenant que le tourisme mondial cherche à redémarrer et à se relever ».

Quant au directeur chargé des partenariats dans le secteur des voyages chez Google, Gianni Marostica, il a expliqué que « c’est un honneur de travailler aux côtés de l’OMT dans le cadre de cet effort vital pour soutenir le secteur du tourisme mondial vers une reprise économique plus générale. Il est crucial que les décideurs comme les entreprises disposent des outils et des analyses dont ils ont besoin pour reprendre contact avec les voyageurs dans un environnement numérique ».

À l’avenir, l’OMT et Google vont aussi collaborer pour mener à bien des projets de recherche conjoints en rapport avec le tourisme. Les résultats de ces travaux assoiront plus solidement encore leur autorité et fourniront aux pouvoirs publics, aux destinations et aux entreprises les données de confiance et les analyses voulues pour guider le tourisme sur la voie du redressement.