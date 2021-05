Une délégation économique tunisienne participe au “Forum Tuniso-libyens du jumelage économique pour l’Afrique”

Une délégation économique tunisienne de haut niveau représentée par des hommes et des femmes d’affaires, est arrivée, samedi 22 mai 2021, à l’aéroport international de Mitiga (Tripoli) pour participer à la première édition de “la Foire et du Forum Tuniso-libyens du jumelage économique pour l’Afrique ” qui se tiendra du 23 au 25 mai 2021 dans la capitale libyenne.

Près de 500 hommes et femmes d’affaires sont arrivés à tripoli par trois vols aériens, sans compter les 700 hommes d’affaires qui sont entrés par les passages frontaliers.

Rappelons que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, accompagné d’une délégation de haut niveau, représentée notamment par des membres du gouvernement et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, est arrivé, ce samedi, en Libye pour une visite officielle de deux jours à l’invitation de son homologue libyen Abdelhamid Dbibah.

La délégation se compose également, du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, du président de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul et du président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar.

Cette exposition tuniso-libyenne est organisée à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sabha, l’Union générale libyenne des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli, et le Centre libyen de promotion des exportations.

Elle vise à consolider le partenariat entre les acteurs économiques des deux pays et à élaborer une vision commune ciblant l’Afrique subsaharienne, pour que la Tunisie et la Libye soient un portail pour de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique intéressés par le marché africain, a aussi, indiqué le TABC.

L’organisation de cette exposition commerciale entre la Tunisie et la Libye fait suite à la tenue de la troisième session du Forum économique tuniso-libyen, le 11 mars 2021, à Sfax.

Ce salon offre également l’occasion pour les acteurs économiques des deux pays de repositionner sur les marchés extérieurs, d’accélérer le rythme des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays et d’unifier les efforts pour s’orienter vers l’Afrique.

Dans le cadre de sa visite, Mechichi s’est entretenu au palais Edhiafa à Tripoli avec son homologue libyen Abdelhamid Dbeibah, ainsi que de hauts responsables de ce pays.

Les échanges entre les deux pays ont régressé à moins de 2 milliards de dinars, contre 3,5 milliards de dinars avant 2010.

Le gouvernement libyen a appelé les entreprises tunisiennes qui avaient conclu des contrats dans le cadre du programme “la Libye de demain”, suspendu depuis 2010, à réactiver ces contrats et à engager des négociations avec ses représentants pour se remettre au travail , selon le vice-président du TABC Issam Ben Yousef.

Ces contrats conclus dans le cadre du programme qui a démarré en 2006, permettront de réaliser un chiffre d’affaires oscillant entre 3 et 4 milliards de dinars.