La ministre de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, s’est enquise vendredi, de la situation du centre de campement et de colonies de vacances de Hassi Jerbi (Délégation de Zarzis Nord), dont les travaux d’aménagement ont déjà pris fin.

C’était à l’occasion de la visite de terrain que la ministre a effectué ce vendredi dans le gouvernorat de Médenine en compagnie du gouverneur de la région, Habib Chaouat et d’un pléiade de cadres centraux et régionaux ainsi que des représentants de la société civile.

A cette occasion, Ayadi a décidé de mettre ledit centre en phase d’exploitation effective à partir de cet été et de doter du personnel requis, soit 40 postes répartis sur les différents services dispensés, outre 4 gardiens.

Le centre sera, également, équipé par tous les attributs logistiques et autres équipements nécessaires moyennant une enveloppe de 150 mille dinars, outre une voiture de service et la connexion du centre et ses composantes au réseau Internet.

Les travaux d’aménagement du centre de campement et de colonies de vacances de Hassi Jerbi dans la délégation de Zarzis Nord avaient, rappelle-t-on, mobilisé la somme de 5,277 millions de dinars.

Le centre se compose d’un espace administration, un autre pour l’animation culturelle, un logement de fonction, un espace de campement et des unités de stockages, trois résidences privées, huit unités d’hébergement d’une capacité de 91 lits, un restaurant et une cuisine.