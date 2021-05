La diversité culturelle et le savoir des peuples autochtones peuvent être mis à profit pour proposer des expériences innovantes et offrir de nouveaux débouchés commerciaux dans les destinations touristiques et les collectivités locales, les aidant ainsi à se relever des impacts de la pandémie de COVID-19. C’est sur cette base que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Alliance mondiale du tourisme autochtone (WINTA) ont collaboré à l’élaboration d’un ensemble de directives, pour que ce type d’expériences soit respectueux et que les populations autochtones elles-mêmes en aient le contrôle.

Le nouveau volet du Guide de l’OMT pour un redressement inclusif, volume 4 : les populations autochtones est le quatrième ensemble de directives publiées par l’OMT concernant les impacts socioculturels de la COVID-19. Les partenaires préconisent de faire une place centrale aux populations autochtones dans les plans de redressement et de conclure des partenariats aux fins de la collecte de données exactes sur le tourisme autochtone et les répercussions de la pandémie.

Ces recommandations s’appuient sur les compétences d’expert des partenaires et présentent des solutions en vue de l’autonomisation socioéconomique des peuples autochtones grâce au tourisme. Elles traitent notamment du passage à opérer de « l’assistance » aux « moyens d’action » pour l’entrepreneuriat autochtone, de renforcement des compétences et des capacités, de la promotion de l’aptitude à se servir des outils numériques pour prendre la direction d’une entreprise touristique, et de la reconnaissance de l’importance des populations autochtones par les autorités de la destination et le secteur du tourisme dans son ensemble.

Le guide paraît pour la Journée mondiale de la diversité culturelle et repose sur un partenariat d’une décennie entre l’OMT et WINTA. Les deux organisations travaillent ensemble pour permettre aux populations autochtones de tirer parti de leur potentiel touristique et pour faire connaître leurs exemples de réussite.

La collaboration la plus récente, Weaving the Recovery, est un projet d’autonomisation de femmes autochtones en Amérique latine misant sur des expériences de tourisme responsable et sur l’artisanat autochtone.

Les recommandations ont également été enrichies par les contributions de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ces dernières années, l’OCDE a aussi beaucoup fait avancer ses travaux de recherche sur les politiques à mener et la promotion, dans ses pays membres, des bonnes pratiques et des réseaux plaidant la cause du tourisme autochtone.

L’OMT est prête à apporter son appui aux plateformes qui renforcent les réseaux de peuples autochtones, leur donnant le dernier mot en ce qui concerne les décisions d’exploitation touristique touchant leurs moyens d’existence.