Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a déclaré, jeudi 20 mai 2021, que des aides exceptionnelles et circonstancielles ont été accordées, en avril 2020, au profit de 110 mille travailleurs installés pour leur propre compte moyennant une enveloppe estimée à 22 millions de dinars.

Il fait savoir également que des aides d’une valeur de 256,3 millions de dinars ont été accordées à 1,73 million de familles nécessiteuses et à faible revenu en avril 2020.

S’exprimant lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), consacrée à l’examen des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise du Covid-19, Trabelsi a indiqué que cette aide circonstancielle et exceptionnelle a été octroyée aux groupes les plus touchés par la crise sanitaire pour les aider à faire face aux répercussions de la pandémie.

A cet égard, le ministre a souligné que selon la direction générale de l’inspection du travail, le nombre d’entreprises souffrant de difficultés économiques en 2020 a doublé par rapport à l’année 2019 atteignant 578 entreprises employant 86 mille 745 travailleurs.

Il a ajouté que des catégories vulnérables de Tunisiens établis à l’étranger, notamment des étudiants, ont bénéficié d’une aide en nature et en espèces et ce en coordination entre les chefs de missions diplomatiques et les attachés sociaux présents sur place, notant que 278 mille 170 étrangers résidant en Tunisie et touchés par la crise du Covid-19 ont également reçu des aides en nature de la part du Ministère des affaires sociales et de l’Union tunisienne de solidarité sociale.

Il a ajouté que 32 224 travailleurs opérant dans le secteur touristique et touchés par la crise ont, jusqu’à présent, reçu des subventions d’une valeur de 6,4 millions de dinars, soulignant que cette aide se poursuit.

D’autre part, Trabelsi a passé en revue d’autres mesures liées à la lutte contre les répercussions de la période de confinement général décrété du 9 au 16 mai courant qui prévoient l’octroi d’aides financières directes au profit des travailleurs opérant dans des secteurs d’activités économiques les plus affectées.

Il a indiqué qu’il a été décidé de reporter le paiement des cotisations devant être versées par les employeurs au titre du 2ème trimestre de 2021 qui seront rééchelonnées sur les troisième et quatrième trimestres de la même année.

De même, a-t-il dit, le gouvernement a décidé de permettre les aux petits commerçants et artisans bénéficiant du régime forfaitaire de reporter le paiement de l’impôt à la fin de 2021, précisant que cinq mille crédits d’une valeur de 5 mille dinars chacun, seront accordés aux personnes les plus touchées par la crise, en particulier celles dont les activités sont liées à la période de l’Aïd al-Fitr.

Le ministre des Affaires sociales a indiqué que la commission financière de l’ARP se penche, actuellement, sur l’examen d’un projet de loi relatif à l’approbation du prêt d’un montant de 300 millions de dinars accordé par la Banque mondiale pour soutenir plus d’un million de familles défavorisées.