La recrudescence des cas de Covid-19 en Tunisie a fait apparaître de graves difficultés d’approvisionnement en oxygène médical. Comme évoqué lors de la rencontre du 18 mai entre les deux présidents de la République, Kais Saied et Emmanuel Macron, la France entend exprimer sa solidarité vis-à-vis de la Tunisie.

Elle répond à la situation d’urgence des hôpitaux tunisiens grâce à la fourniture de générateurs d’oxygène médical, conçus et fabriqués en France par l’entreprise Novair. En cette période de pénurie de contenant cryogénique à travers le monde, ce procédé de production d’oxygène sur site constitue une solution alternative efficace aux livraisons d’oxygène en bouteilles ou sous forme liquide.

Plusieurs unités autonomes de production d’oxygène et de stations de remplissage de bouteilles seront livrées début juin grâce à la très forte mobilisation humaine, logistique et financière du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. Cette opération de solidarité d’1 M EUR est ainsi financée par un don exceptionnel opéré par la Direction générale du Trésor.

Les générateurs d’oxygène médical seront installés dans trois hôpitaux situés dans les régions centrale et méridionale du pays (Sidi Bouzid, Tataouine et Sfax), durement touchées par la détérioration de la situation sanitaire. Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance est fier d’accompagner la Tunisie dans la lutte contre la Covid-19.

Communiqué de l’ambassade de France en Tunisie