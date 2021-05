Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le commerce de marchandises a dépassé le niveau pré-pandémie au cours des trois premiers mois de l’année. Toutefois, «… la crise de la Covid-19 devrait continuer à perturber le commerce dans de nombreux pays en développement au moins tout au long de 2021 », explique l’agence onusienne son dernier rapport.

En effet, « la reprise du commerce mondial après l’émergence de la crise sanitaire a atteint un niveau record au premier trimestre 2021, avec une augmentation de 10% en glissement annuel et de 4% en glissement trimestriel », selon les nouvelles données du Global Trade Update de la CNUCED.

La CNUCED attribue ce rebond en grande partie aux exportations des économies d’Asie de l’Est, la Chine en tête, mais aussi d’autres régions et pays en développement. D’ailleurs, le rapport prévoit que l’économie chinoise et celle des Etats-Unis seront probablement les principaux moteurs de la croissance mondiale dans les prochains mois.

Pour l’organisme onusien, cette tendance ne devrait pas faiblir au deuxième trimestre de l’année, « la valeur combinée des biens et services atteignant 6 600 milliards de dollars ». Et c’est environ 3% de plus que les niveaux de 2019, donc avant la pandémie.

En outre, les pays de l’Asie de l’Est, le Canada et le Mexique, lesquels commercent essentiellement avec les Etats-Unis et la Chine, vont largement profiter de ce rebond.

Ceci étant, les experts de la CNUCED estiment que les perspectives positives pour 202 du commerce mondial n’étaient pas le fruit d’un développement intrinsèque, mais sont « largement tributaires du fait que les pays continuent de subventionner les restrictions liées à la pandémie ».

En même temps, l’agence onusienne pense que «… les mesures de relance budgétaire, en particulier dans les pays développés, devraient fortement soutenir la reprise du commerce mondial tout au long de 2021 ».

Voilà qui est rassurant !