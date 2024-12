Le commerce mondial devrait atteindre le chiffre record de 33.000 milliards de dollars en 2024, indique l’Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), dans un rapport publié jeudi.

Cette augmentation de 1.000 milliards de dollars, reflétant une croissance annuelle de 3,3 %, met en évidence la résilience du commerce mondial malgré des défis persistants, souligne l’agence onusienne dans sa dernière mise à jour du commerce mondial.

La solide croissance du commerce des services, en hausse de 7 % sur l’année, a représenté la moitié de l’expansion, tandis que le commerce des marchandises a augmenté de 2 %, mais reste en deçà de son pic de 2022, explique la même source.

La CNUCED relève, par ailleurs, que les économies en développement, traditionnellement de puissants moteurs du commerce mondial, ont été confrontées à des vents contraires en 2024, avec une contraction des importations de 1 % et une baisse du commerce Sud-Sud de la même ampleur au troisième trimestre.

En revanche, poursuit-elle, les économies développées ont tiré la croissance du troisième trimestre, la stabilité de la demande ayant entraîné une hausse de 3 % des importations et de 2 % des exportations.

Malgré ces défis, les économies en développement ont encore la possibilité de tirer parti des secteurs à forte croissance. Le commerce des TIC et de l’habillement ont fait un bond, avec des augmentations de 13 % et 14 %, respectivement, au troisième trimestre 2024. Cette croissance souligne le potentiel de diversification et d’entrée dans les industries à valeur ajoutée.

La stabilité des prévisions de croissance mondiale et la baisse de l’inflation offrent également la possibilité de renforcer la résilience de l’économie en 2025.

La CNUCED appelle donc les pays en développement à adopter des politiques ciblées qui favorisent la diversification du commerce et à investir dans des secteurs à forte valeur ajoutée pour atténuer les risques.

“Le commerce reste la pierre angulaire du développement durable”, a déclaré Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la CNUCED.

“Pour saisir les opportunités en 2025, les économies en développement ont besoin d’un soutien coordonné pour naviguer à travers l’incertitude, réduire les dépendances et renforcer leurs liens avec les marchés mondiaux”, a-t-elle ajouté.

Basée à Genève, l’ONU commerce et développement (CNUCED) est dédiée à la promotion d’un développement inclusif et durable grâce au commerce et aux investissements. Forte de la diversité de ses membres, elle permet aux pays de mettre le commerce au service de la prospérité.