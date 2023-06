Crise des pays émergents : l’appel urgent à un soutien financier international

La secrétaire générale de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan a exprimé, au cours de son entretien au siège des nations unies Genève, avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden la disposition de son organisation à simplifier les mesures pouvant faire bénéficier la Tunisie de ses programmes en matière de développement et d’investissement et à renforcer la participation des compétences tunisiennes aux différentes sessions de formation.

Elle a également exprimé la disposition de la CNUCED à consolider les programmes de coopération avec la Tunisie et à la soutenir dans la mise en oeuvre de son plan de développement 2023-2025 et vision de Tunisie 2035.

Gryspan a précisé que les études et rapports de la CNUCED ont fait ressortir le volume des transferts financiers illicites, notamment dans les pays africains, qui ont privé ces pays des ressources nécessaires pour la réalisation des programmes de développement, notant l’engagement de la CNUCED à consolider les efforts de la Tunisie et à la soutenir à l’échelle nationale et internationale.

De son côté, la cheffe de gouvernement a souligné la crise que traversent actuellement les pays émergents, liée essentiellement au recours abusif à l’endettement, relevant le besoin urgent d’un engagement international sérieux et efficace pour soutenir ces pays à travers des lignes de financement à l’échelle internationale, tout en tenant compte de leur situation sociale et financière, afin qu’ils puissent surmonter leurs difficultés.

Bouden a également relevé la nécessité de mettre en place un cadre législatif permettant aux pays en difficulté de restituer les fonds spoliés et détournés à l’étranger, passant en revue les efforts déployés par la Tunisie pour restituer l’argent du peuple tunisien.

La cheffe du gouvernement a indiqué qu’une rencontre de haut niveau, à laquelle participera la CNUCED, sera organisée prochainement en Tunisie.

Cette rencontre permettra d’établir un processus international efficient à même de traiter les phénomènes destructeurs de l’économie des divers pays émergents.