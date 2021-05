“La non promulgation d’une loi incriminant la normalisation est considérée comme une haute trahison a déclaré mercredi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi.

Lors d’une marche de soutien au peuple palestinien organisée à l’avenue Mohamed V à Tunis, Taboubi a indiqué que les élus du peuple sont aujourd’hui mis à l’épreuve et doivent trancher sur la question de l’incrimination de la normalisation pour dévoiler les partisans de la cause palestinienne et ceux qui s’y opposent.

Il a précisé que les représentants du peuple sont appelés à assumer leurs responsabilités et soutenir le peuple palestinien dans sa cause légitime, notamment après le cycle de violence perpétré par l’entité sioniste à Ghaza, en flagrante violations des droits de l’homme.

S’exprimant devant un grand nombre de politiciens, syndicalistes et représentants des droits de l’homme, Taboubi a souligné que la Tunisie s’est toujours engagée dans la défense des causes justes et nobles, notamment envers la cause palestinienne, assurant le soutien indéfectible de notre pays au peuple palestinien.

Le secrétaire général de l’UGTT a salué la résistance des jeunes palestiniens et la lutte du peuple palestinien face aux agressions de l’entité sioniste.

A cette occasion, il a rappelé le bombardement Israélien sur Hammam Chatt en 1985, l’assassinat d’Abou Jihad en 1988 et celui de l’ingénieur tunisien Mohamed Zouari en 2016, dénonçant les complicités avec le Mossad Israélien pour faciliter les crimes commis en Tunisie.

Par ailleurs, Taboubi a passé en revue la situation difficile dans le pays signalant que la centrale syndicale sera au rendez vous de l’histoire pour défendre le caractère civil de l’état et préserver son indépendance.